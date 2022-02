AVISO: Wiener Flüchtlingsball 2022 findet statt

Am 23. April im Wiener Rathaus - Kartenverkauf läuft bereits.

Es wird eine musikalische Weltreise werden Nikolaus Heinelt, Organisator des Flüchtlingsballs 1/3

Damit ist er mittlerweile ein Fixpunkt im Wiener Ballkalender und war immer schon der Ball, der etwas anders ist als alle anderen Willi Resetarits, Mitbegründer des Integrationshauses 2/3

Es ist ein Fest der Menschlichkeit, wo wir zeigen können, dass das Zusammenleben auch funktionieren kann. Wenn man es will Katharina Stemberger, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses 3/3

Wien (OTS) - Der 28. Wiener Flüchtlingsball wird am 23. April 2022 wieder live im Rathaus stattfinden. " Es wird eine musikalische Weltreise werden ", so der Organisator des Flüchtlingsballs, Nikolaus Heinelt. So spielen großartige Musiker*innen aus aller Welt, u.a. EsRAP & Gasmac Gilmore, Vusa Mkhaya & Band, 5/8erl in Ehr'n, Matho & Vienna Dancehall Orchestra, Hot Club du Nax und das Vienna Ishtar Ensemble.

Der erste Flüchtlingsball fand 1995 statt, kurz vor der Eröffnung des Integrationshauses, um auf das Projekt aufmerksam zu machen und um Geld zu sammeln. Heuer findet er zum 28. Mal statt: " Damit ist er mittlerweile ein Fixpunkt im Wiener Ballkalender und war immer schon der Ball, der etwas anders ist als alle anderen ", freut sich Willi Resetarits, Mitbegründer des Integrationshauses, der den Ball auch traditionell eröffnen wird. " Es ist ein Fest der Menschlichkeit, wo wir zeigen können, dass das Zusammenleben auch funktionieren kann. Wenn man es will !", so Katharina Stemberger, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses.

Der Erlös des gesamten Flüchtlingsballs kommt den Projekten des Integrationshauses zugute: vom Wohnheim zur Kinderbetreuung, über Sprachkurse bis hin zur unabhängigen Rechtsberatung.

Karten gibt es über die Online-Shops von Wien-Ticket und ticket.at, über alle Wien-Ticket Vorverkaufsstellen, über das Bank Austria Ticketportal sowie in allen Bank Austria Filialen.

Kartenpreise: VVK: € 45,- (für BA-Clubmitglieder € 43,-; Studierende/Menschen mit Behinderung € 40,-)

Verein Projekt Integrationshaus

Das Integrationshaus ist ein Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

28. Wiener Flüchtlingsball

Der 28. Wiener Flüchtlingsball wird am 23. April 2022 wieder live im Rathaus stattfinden. „Es wird eine musikalische Weltreise werden“, so der Organisator des Flüchtlingsballs, Nikolaus Heinelt. So spielen großartige Musiker*innen aus aller Welt, u.a. EsRAP & Gasmac Gilmore, Vusa Mkhaya & Band, 5/8erl in Ehr'n, Matho & Vienna Dancehall Orchestra, Hot Club du Nax und das Vienna Ishtar Ensemble.

Datum: 23.04.2022, 21:00 Uhr

Ort: Rathaus Wien

Felderstraße 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.fluechtlingsball.at

Rückfragen & Kontakt:

Verein Projekt Integrationshaus

Nikolaus Heinelt

Öffentlichkeitsarbeit

Tel: +43 1 212 35 20 66

E-Mail: n.heinelt @ integrationshaus.at