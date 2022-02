Rock The Island Contest: Jetzt für einen Auftritt am #dif22 bewerben

Anmeldung zum Rock The Island Contest ab jetzt bis zum 1. April 2022 möglich.

Wien (OTS/SPW) - 18. Februar 2022. Bereits zum 12. Mal in Folge findet der Rock The Island Contest statt und ermöglicht es jungen Nachwuchskünstler*innen Bühnenluft am Donauinselfest zu schnuppern. Das größte Freiluftfestival Europas mit freiem Eintritt sorgt heuer von 24. bis 26. Juni für Gänsehautmomente, Festivalfeeling und musikalische Highlights auf der Donauinsel. „Selbstverständlich ist es uns auch in diesem Jahr ein großes Anliegen, heimische Nachwuchstalente zu fördern und unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. Gerade in den vergangenen beiden Jahren haben das Donauinselfest und der Rock The Island Contest einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der heimischen Musik- und Kulturszene geleistet und einmal mehr bewiesen, wie wichtig sozialer Zusammenhalt und respektvolles Miteinander in herausfordernden Zeiten sind“, betont Barbara Novak BA, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „Wir freuen uns, dass das Donauinselfest wieder wie gewohnt am letzten Juniwochenende stattfinden wird und ich lade alle motivierten Künstler*innen dazu ein sich für den Rock The Island Contest zu bewerben, damit wir den Gewinner*innen in fünf unterschiedlichen Musikrichtungen einen Bühnenauftritt am Donauinselfest 2022 ermöglichen können.“

Startschuss für den 12. Rock The Island Contest

Bis zum 1. April 2022 ist die Anmeldung zur 12. Edition des Nachwuchswettbewerbs für junge Künstler*innen aus ganz Österreich in folgenden fünf Musikgenres möglich: Pop/Rock, Austropop/Pop, Alternative/Hip-Hop, Electronic/Dance und Rock. Nach dem Ablauf der Anmeldefrist entscheidet eine Fachjury, wer einen der begehrten Auftritte am #dif22 erhält. Die Gewinner*innen dürfen sich neben der Darbietung vor dem #dif22 Publikum zudem über 1.000 Euro Gage freuen.

Anmeldung und Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnahmevoraussetzungen: Mindestalter von 16 Jahren, Hauptwohnsitz in Österreich und die Zusendung eines Live-Auftritts bzw. Live-Videos. Die Anmeldung erfolgt über https://www.donauinselfest.at/rock-the-island-contest/.

Im Frühling werden die Gewinner*innen des Rock The Island Contest 2022 sowie weitere Details zum Donauinselfest 2022 verkündet.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums



