2. Österreichischer Energieeffizienzkongress

Die DECA veranstaltete am 14.2.2022 den 2. Österreichischen Energieeffizienzkongress.

Die Energiewende ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Möglichkeit aller, an diesem Umbau teilnehmen zu können. Energieeffizienz wird so ein positives Zukunftsprojekt für Haushalte und Unternehmen, das viele Botschafter:innen braucht. Daher auch herzlichen Dank an die DECA für die Organisation dieses Kongresses. Leonore Gewessler, Bundesministerin 1/6

Energieeffizienz ist ein wesentlicher Hebel zur Erreichung der Klimaziele. Eine Forcierung der Energieeffizienz wirkt – ob im Privatbereich oder in der Industrie – unmittelbar und ist bei richtiger Planung und Ausführung wirtschaftlich, reduziert den Primärenergieeinsatz und ist energiekostenunabhängig. Aus diesen Gründen bedarf es einer deutlichen Aufwertung und Gleichstellung der Energieeffizienz mit dem Ausbau erneuerbarer Energieträger Martin Graf, Vorstandsdirektor CFO Energie Steiermark 2/6

Die Lieferung von Energie alleine reicht nicht mehr, es gilt ein Gesamtpaket an Dienstleistungen zu entwickeln. Energieeffizienz sorgt für zusätzlichen Wettbewerb am Markt. Energieeffizienz fördert Innovationsschübe und wird als wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz immer wichtiger Alfons Haber, Vorstand E-Control 3/6

Wir brauchen rasche Fortschritte bei der Energieeffizienz, um die Klimaziele gemeinsam mit den energiepolitischen Zielsetzungen Leistbarkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Die Energieeffizienz ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende Robert Pichler, Obmann der DECA 4/6

ALLE müssen mitmachen. Rahmenbedingungen schaffen, Bewusstsein bilden und wirkliche Effizienzgewinne umsetzen Robert Pichler, Obmann der DECA 5/6

Durch Energieeffizienz können wir unsere vorhandenen Ressourcen nachhaltig, sinnvoll und produktiv nutzen. Energieeffiziente Betriebe haben einen Wettbewerbsvorteil, bereits jetzt und noch mehr in Zukunft. Energieeffizienz bringt zudem regionale Wertschöpfung, stärkt das lokale Steueraufkommen und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten Leonore Gewessler, Bundesministerin 6/6

Wien (OTS) - Der Obmann der DECA, Robert Pichler, eröffnete den Kongress mit einer klaren Ansage: „ Wir brauchen rasche Fortschritte bei der Energieeffizienz, um die Klimaziele gemeinsam mit den energiepolitischen Zielsetzungen Leistbarkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Die Energieeffizienz ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende .“ Er forderte daher Energieeffizienz JETZT und in allen Branchen, bei allen Energieträgern und allen technischen Anwendungen: „ ALLE müssen mitmachen. Rahmenbedingungen schaffen, Bewusstsein bilden und wirkliche Effizienzgewinne umsetzen !“

Der Kongress sei das Forum für Efficiency first in Österreich und für die DECA wichtig, um laut und deutlich die Stimme für Energieeffizienz zu erheben!

Die Bundesministerin Leonore Gewessler unterstrich in ihrer Keynote die Bedeutung der Energieeffizienz als wesentliche Säule der Energiewende: „ Durch Energieeffizienz können wir unsere vorhandenen Ressourcen nachhaltig, sinnvoll und produktiv nutzen. Energieeffiziente Betriebe haben einen Wettbewerbsvorteil, bereits jetzt und noch mehr in Zukunft. Energieeffizienz bringt zudem regionale Wertschöpfung, stärkt das lokale Steueraufkommen und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten ."

Energieeffizienz sei daher ein Programm zur Förderung der Österreichischen Wirtschaft, das der Bund durch entsprechende Förderprogramme unterstütze. Die Förderungen „Raus aus Öl und Gas“ und „Sauber Heizen für Alle“, Sanierungsoffensive, Klimahaftungen für Contracting oder das Innovationslabor Renowave setzen wichtige Impulse. Insgesamt sind bis 2025 etwa EUR 1,9 Mrd. im Rahmen der Umweltförderung im Inland für Dekarbonisierung und Energieeffizienz aufgestellt.

„Die Energiewende ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Möglichkeit aller, an diesem Umbau teilnehmen zu können. Energieeffizienz wird so ein positives Zukunftsprojekt für Haushalte und Unternehmen, das viele Botschafter:innen braucht. Daher auch herzlichen Dank an die DECA für die Organisation dieses Kongresses.“

Vorstandsdirektor Martin Graf, CFO Energie Steiermark, verwies in seiner Key-Note darauf, dass Energieeffizienz das unterschätzte Potenzial am Weg zur Klimawende sei:

„ Energieeffizienz ist ein wesentlicher Hebel zur Erreichung der Klimaziele. Eine Forcierung der Energieeffizienz wirkt – ob im Privatbereich oder in der Industrie – unmittelbar und ist bei richtiger Planung und Ausführung wirtschaftlich, reduziert den Primärenergieeinsatz und ist energiekostenunabhängig. Aus diesen Gründen bedarf es einer deutlichen Aufwertung und Gleichstellung der Energieeffizienz mit dem Ausbau erneuerbarer Energieträger .“

Für Vorstand Alfons Haber, E-Control, ist Energieeffizienz ein wesentlicher Eckpfeiler der nationalen und europäischen Energiepolitik. In den letzten Jahren habe sich der reine Verkauf an Energie immer stärker zu einem Energiedienstleistungspaket transformiert, von dem die Kundinnen und Kunden immer mehr profitieren und über die Energieeffizienz zum Klimaschutz beitragen könnten.

„ Die Lieferung von Energie alleine reicht nicht mehr, es gilt ein Gesamtpaket an Dienstleistungen zu entwickeln. Energieeffizienz sorgt für zusätzlichen Wettbewerb am Markt. Energieeffizienz fördert Innovationsschübe und wird als wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz immer wichtiger .“

Die DECA hat erstmals auch den YOUNG DECA Award für hervorragende Leistungen im Bereich der Energieeffizienz vergeben. Mit DI Michael Gumhalter, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei AEE Intec, können wir einen innovativen Wissenschaftler für seinen Beitrag zum Horizon 2020 Projekt „EXCESS - Flexible user-centric energy positive houses“ auszeichnen. In diesem Projekt werden insbesondere schnelle und umfassende Methoden zur Sanierung im mehrgeschossigen Wohnbau entwickelt, die auch die große thermische Speichermasse der Gebäude nutzbar machen.

Am Nachmittag wurden mit Inputs von mehr als 30 Expert:innen in vier Breakoutsessions die Themen Finanzierung, rechtliche Rahmenbedingungen, Gebäude und Industrie diskutiert.

DECA - Eine Stimme für Energieeffizienz

Die DECA ist seit 2013 erfolgreich als eine Stimme für Energieeffizienz und Energiedienstleistungen in Österreich aktiv. Sie bringt sich als unabhängige Plattform für Unternehmen in Österreich in die Diskussion um bessere Rahmenbedingungen ein. Sie ist Anlaufstelle in Fragen der Energieeffizienz und des Energie-Contractings für Kund:innen und Kooperationspartner:innen.

Sponsoren

Die Veranstaltung wurde durch die Unterstützung von Energie Steiermark, Siemens Österreich, PWC Österreich, Aigner Energie Contracting, Linz Energieservice und Hypo Niederösterreich sowie durch Förderungen des Klimaschutzministeriums und von Meeting Destination Vienna ermöglicht.

Rückfragen & Kontakt:

DECA

Dr. Christian Kaltenegger

Leitung Geschäftsstelle

Tel: +43 664 12 20 202

E-Mail: c.kaltenegger @ deca.at

www.deca.at