Toto: Fünffachjackpot – jetzt geht es um 35.000 Euro

Doppeljackpot beim Zwölfer – 10.000 Euro warten

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Toto und auch in der Torwette geht in die nächste Runde, denn auch in der Runde 7A hat es weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer und auch keine Torwette im ersten Rang gegeben.

Beim Dreizehner wartet damit bereits ein Fünffachjackpot, der im Falle eines Sologewinnes rund 35.000 Euro bringen würde. Im Zwölfer-Topf werden etwa 10.000 Euro liegen, und der Torwette Topf wird zwischen 8.000 und 9.000 Euro schwer sein.

Annahmeschluss für die Runde 7B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 7A

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 28.238,43 – 35.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.159,98 2 Elfer zu je EUR 401,90 6 Zehner zu je EUR 267,90 175 5er Bonus zu je EUR 3,80

Der richtige Tipp: X 1 1 2 X / X 1 2 1 1 2 2 2 X 1 1 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 7.490,88 Torwette 2. Rang: 5 zu je EUR 67,80 Torwette 3. Rang: 49 zu je EUR 8,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 155.345,20

Torwette-Resultate: 1:1 2:1 1:0 0:2 1:1

