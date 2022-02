„Black History Month“, „Queer Museum Vienna“ und Ukraine-Krise in „Heimat Fremde Heimat“

Ajda Sticker präsentiert im ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 20. Februar 2022, um 13.30 Uhr in ORF 2 u. a. folgende Beiträge:

„Black History Month“

Black History Month – ab heuer wird der Monat Februar Österreichs Schwarzer Geschichte gewidmet. Die Geschichte der Community in Österreich soll künftig wissenschaftlich vermehrt erforscht werden. Ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus erfasst gesellschaftliche Bereiche, in denen Menschen mit schwarzer Hautfarbe und „People of Color“ diskriminiert werden. In diesem Anti-Rassismus Volksbegehren der Initiative „Black Voices / Schwarze Stimmen“ geht es um Repräsentation in der Öffentlichkeit, Polizei, Bildung und Gesundheit, Flucht und Migration sowie den Arbeitsmarkt. Die Menschen werden aufgerufen, sich gegen strukturellen Rassismus und für Gleichberechtigung auszusprechen. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

„Queer Museum Vienna“

Anfang des Jahres eröffnete Wiens erstes sogenanntes „queeres“ Museum. Bis Juni 2022 ist das „Queer Museum Vienna“ zu Gast im Volkskundemuseum Wien. Die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten bieten lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, Aktivistinnen und Aktivisten sowie Historikerinnen und Historikern im Bereich bildende Kunst, Performing Arts, Musik und Geschichte eine Plattform für ihre queeren künstlerischen Arbeiten, Kultur und Lebensweisen. Im Rahmen des „Black History Month“ befassen sich Künstler/innen in der aktuellen Ausstellung mit den Lebensrealitäten von queeren schwarzen Menschen in Österreich. Ein Beitrag von Adriana Jurić.

Ukraine-Krise

Seit Wochen zieht Vladimir Putin an den Grenzen der Ukraine schwere Geschütze auf. Die militärischen Drohgebärden sollen dem Westen klar machen, dass er eine mögliche NATO-Ost-Erweiterung mit allen Mitteln verhindern möchte. Der Westen versucht mit Gesprächen, die Lage zu deeskalieren. Trotz des teilweisen Abzugs von Soldaten an der ukrainischen Grenze ist die Situation angespannt. In Österreich leben rund 12.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie sorgen sich um ihre Familien in der Ukraine. Derzeit bleibt nur die Hoffnung auf eine friedliche Lösung. Ajda Sticker berichtet.

