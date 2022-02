Ein Wiedersehen mit Philipp Hochmair und Proschat Madani bei den „Vorstadtweibern“

ORF-1-Serienhit mit neuer Folge am 21. Februar

Wien (OTS) - Gepackte Koffer, überraschender Besuch, eine Geldforderung in Millionenhöhe und ein Neustart – doch wie weit gehen die „Vorstadtweiber“ und ihre Mitstreiter/innen wirklich? Oder ist es vielleicht sogar schon zu spät, weil ein alter Bekannter schneller war? Eine hochkarätige Riege beliebter Vorstadt-Gesichter um Philipp Hochmair und Proschat Madani beehrt Maria Köstlinger, Nina Proll, Ines Honsel und Hilde Dalik am ORF-1-Serienmontag, dem 21. Februar 2022, um 20.15 Uhr in einer neuen Folge des ORF-Serienhits.

Folge 57 (Montag, 21. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Maria Köstlinger, Nina Proll, Ines Honsel, Hilde Dalik, Bernhard Schir und Juergen Maurer sowie Proschat Madani, Peter Marton, Michael Masula, Eva Billisich und Philipp Hochmair in Episodenrollen; Regie: Harald Sicheritz

Die „Vorstadtweiber“ erreicht eine Geldforderung in Millionenhöhe. Wally (Maria Köstlinger), Nico (Nina Proll) und Sonia (Ines Honsel) verdächtigen Chantal (Helene Stupnicki) als Erpresserin. Als sie von Chantals Aufenthaltsort erfahren, statten die Frauen der psychiatrischen Anstalt einen Besuch ab. Doch sie kommen zu spät, ein alter Bekannter war schneller.

Vanessa (Hilde Dalik) gelingt der Ausbruch aus der Geschlossenen. Ihr erster Weg führt sie zu ihrer Familie, wo die neue Hausherrin Dr. Tina Mossaheb-Held (Proschat Madani) schaltet und waltet. Wally glaubt, dass Hadi (Bernhard Schir) sie betrogen hat, und setzt ihn kurzerhand vor die Tür. Priska (Alma Hasun) wittert ihre Chance. Sonia findet sichtlich Gefallen an ihren heimlichen Beziehungs-Spielchen und überwacht Anatol (Wolfgang Pissecker), während sie sich als seine Ex-Freundin Uschi (Eva Billisich) ausgibt.

Die komplette sechste „Vorstadtweiber“-Staffel ist schon jetzt vorab auf Flimmit verfügbar. Alle bisherigen Staffeln gibt es darüber hinaus ebenfalls zum Binge-Watchen auf flimmit.at.

„Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

