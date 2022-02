Doppelte Auszeichnung beim Business Angel Day 2021 für Martin Rohla und Karin Kreutzer

Erstmals wurde beim „Business Angel Day“ neben dem Business Angel of the Year auch die Business Angel Investorin des Jahres ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Mit Corona-bedingter Verspätung fand am 17.2.2022 der Business Angel Day im Palais Wertheim statt, an dem der Business Angel of the Year 2021 gekürt wurde - erstmals in zwei Kategorien, männlich und weiblich. Die Einführung der weiblichen Kategorie signalisiert die zunehmende Bedeutung von Female Investing. So werden in Zentral- und Osteuropa mittlerweile 30 Prozent der Investments von Frauen getätigt.

Die PreisträgerInnen

Der Titel Business Angel of the Year ging dieses Jahr an Martin Rohla, der primär in nachhaltige und soziale Unternehmen investiert. Dabei steht im Sinne des Impact Investing ein gesundes, nachhaltiges Wirtschaften mehr im Fokus als der schnelle Exit. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und fühle mich damit auch in meiner Arbeit bestätigt. Das Beachten ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung ist der richtige Weg, um Start-ups auf eine zukunftssichere Basis zu stellen. Zebras statt Unicorns! “, so der Neo-Preisträger Martin Rohla.

Mit dem Titel Business Angel Investorin ausgezeichnet wurde Karin Kreutzer, die die Bühne scheut, aber im Hintergrund umso aktiver ist und Start-ups und die Start-up-Branche engagiert unterstützt. Sie ist unter anderem ehrenamtlich auch im Vorstand der aaia und im Beirat vom Calm/Storm Ventures tätig. „Es ist eine besondere Ehre, mit der Auszeichnung bedacht zu werden. Vor allem damit in Österreich als erste Preisträgerin in die Geschichte des Business Angel Days einzugehen, freut mich sehr“, so Karin Kreutzer über die Auszeichnung in der neuen Kategorie.

Weitere Neuerung

Neben der Kür gab es heuer eine weitere Neuerung: Die KandidatInnen wurden von Start-ups nominiert, wobei aus 54 nominierten Personen je drei pro Kategorie in die engere Auswahl gekommen sind. Schließlich hat eine dreiköpfige Jury den Sieger und die Siegerin ausgewählt. Juroren waren der Vorjahressieger Niki Futter sowie je ein Vertreter der aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH) und der akademischen Gründerzentren (AplusB).

„Die Finanzierung mittels Eigenkapital wird für junge und innovative Unternehmen immer wichtiger. Business Angel Investorinnen und Investoren leisten hier einen bedeutenden Beitrag für das österreichische Start-up-Ökosystem, der sich auf die äußerst positive Entwicklung des Standorts niederschlägt. Die Wahl zum ‚Business Angel of the Year‘ ist dabei eine der wichtigsten Auszeichnungen, um die Aufmerksamkeit für das Thema weiter zu steigern. Es freut uns, dieses Jahr mit Karin Kreutzer und Martin Rohla zwei außergewöhnliche InvestorInnen auszuzeichnen, die mit ihrem Engagement, und ihrem Know-how nicht nur ihre Start-ups, sondern das gesamte Ökosystem unterstützen“, sagt aws Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Auf die Bedeutung von Business Angels vor allem für hochtechnologische Start-ups verweisen auch Michael Moll und Martin Mössler, Sprecher der AplusB-Gemeinschaft: „Spin-Offs, die meist aus der Wissenschaft kommen, verfügen über eine außergewöhnliche Expertise in ihren jeweiligen wissenschaftlichen Bereichen. Die Unterstützungskette von AplusB und aws ist perfekt auf die Bedürfnisse dieser hochtechnologischen Spin-Offs abgestimmt und bietet dadurch ein ausgezeichnetes Unterstützungs-Package über die ersten 2–3 Jahre – und darüber hinaus. Der Einstieg eines Business Angels ist für viele Start-ups ein wichtiger Meilenstein. Neben dem Kapital und dem Netzwerk ist es auch ein privatwirtschaftlicher „proof of concept“. Der Business Angel glaubt an die Idee, sieht das Potential und wird Partner auf Zeit“, so Moll und Mössler.

Die begehrte Auszeichnung wird bereits seit 13 Jahren verliehen, unter den früheren Gewinnern finden sich Markus Ertler, Lukas Püspök oder Herbert Gartner. Organisiert und veranstaltet wird das Event von der aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH) und den akademischen Gründerzentren (AplusB). Neben der Preisverleihung ist der Business Angels Day einer der wichtigsten Branchentreffs von aktiven und potenziellen PrivatinvestorInnen Österreichs.

aws i2 Business Angels

Der Business Angel Day ist ein wichtiges Event, zusätzlich fördert die aws aber auch mit Programmen wie aws i2 Business Angels die Start-up und InvestorInnen-Szene. aws i2 Business Angels bringt Start-ups und InvestorInnen rasch, effizient und transparent zusammen: Dafür werden jährlich aus zirka 800 Start-ups zwischen 50 und 80 geeignete Projekte ausgewählt und den 400 Business Angels präsentiert – entweder über die Plattform aws Connect oder im Rahmen von Pitching-Events. So werden pro Jahr Kapitalbeteiligungen in Höhe von rund Euro fünf Millionen vermittelt. Nicht nur erfahrene Investoren setzen auf aws i2 Business Angels, sondern insbesondere Neueinsteiger in das Thema Start-up-Investment profitieren ebenfalls von dem qualitativen Service.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.

