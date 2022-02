Kohl > Partner stellt Seminarprogramm 2022 vor

Weiterbildung für Hotellerie, Destinationen und Touristik

Villach/Wien (OTS) - In diesem Jahr stellt die Tourismusberatung Kohl > Partner erstmals ihr Seminarprogramm für das gesamte Jahr 2022 vor, um so den touristischen Organisationen und Betrieben eine längerfristige Planung zu ermöglichen. Neben den Bereichen Marketing, Kommunikation, Controlling & Strategie, Housekeeping und Organisation & Führung wird erstmals auch ein Seminar rund um Nachhaltigkeit angeboten. Neu im Programm ist außerdem ein Kurs zum Thema „Psychologie des Destination Managements“ sowie ein CRM-Seminar zur gezielten Nutzung von Gästedaten in der Hotellerie.

Insgesamt 65 Schulungs- und Workshoptermine umfasst der diesjährige Seminarkalender der Tourismusberatung Kohl > Partner. Darüber hinaus werden zahlreiche Online-Schulungen angeboten. Die Kurse richten sich an Unternehmer:innen sowie Fach- und Führungskräfte aus touristischen Organisationen, Beherbergungs- und Gesundheitsbetrieben und der Gastronomie. Angeboten werden in diesem Jahr Trainings und Workshops in den Bereichen Arbeitgeber-Attraktivität, Controlling & Strategische Betriebsplanung, Housekeeping, Kommunikation, Marketing, Nachhaltigkeit, Organisation & Führung sowie Produkt- & Erlebnisraum-Entwicklung.

Mehrere Veranstaltungen werfen einen Blick in die Zukunft von Destinationen und ihren Tourist Infos, so zum Beispiel die beiden Tourismuswerkstätten „DMO 2040: Die touristische Organisation der Zukunft“ und „Die Tourist Info der Zukunft“. Alexander Seiz, Leiter des Kohl > Partner Standortes Stuttgart, bietet im Mai eine umfassende Online-Seminarreihe "Markenentwicklung in Destinationen – Neue Blickwinkel und Perspektiven" an. Die persönliche Zukunft von Jungunternehmer:innen behandelt das Seminar „Gestern Junior – heute Chef“, in dem sowohl betriebswirtschaftliche als auch neurobiologische Aspekte der Übernahme einer Führungsrolle betrachtet werden. Ergänzt wird dieser speziell auf junge Führungskräfte in der Hotellerie zugeschnittene Kurs durch einen Evaluierungs-Workshop, der ca. sechs Monate nach der Veranstaltung stattfindet, diese nochmals rekapituliert und Fragen aus dem operativen Geschäft behandelt, die in der Zwischenzeit aufgekommen sind.

Die richtige Kommunikation mit dem Gast, verbunden mit Umsatzsteigerung durch aktiven Verkauf, steht gleich bei mehreren Seminaren für Mitarbeiter:innen am Empfang, im Service, in der Reservierung, im Spa sowie in Gesundheitsbetrieben auf dem Plan. Ebenfalls die Umsatzsteigerung, diesmal jedoch durch die gezielte Nutzung von Gästedaten, hat ein neu aufgelegtes CRM-Seminar zum Thema: Die Hotellerie verfügt über so viele Kundendaten, wie kaum eine andere Branche. Wie diese gewinnbringend genutzt werden können, erklärt Beraterin Claudia Mair am Tinkhof.

Speziell für die Gastronomie bietet Gastro-Experte und Managing-Partner Martin Mayerhofer einen Kurs zum Thema „Richtiges Kalkulieren in der Gastronomie“ an. Neu im Programm ist außerdem das Seminar „Nachhaltigkeit leicht gemacht!“, das unter anderem dem Argument auf den Grund geht, die Integration von Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Unternehmen verursache zusätzliche Kosten. Diese Veranstaltung ist für Unternehmer:innen aus der Hotellerie und Führungskräfte aus touristischen Organisationen gleichermaßen geeignet.

Die maximale Gruppengröße bei Kohl > Partner Seminaren variiert je nach Thema, übersteigt jedoch nie 15 Personen, da Interaktion und persönlicher Austausch wichtige Bestandteile der Schulungstage sind. Alle Seminare sind auch als geschlossene Inhouse-Schulungen für die Mitarbeiter:innen eines Betriebes buchbar. Eine vollständige Übersicht aller Termine, sowohl der Präsenz- als auch der Onlineseminare, sowie nähere Informationen zu jeder Veranstaltung und den Anmeldeformalitäten unter www.kohl-partner.at/de/seminarkalender.



Übersicht der Seminarthemen 2022

Arbeitgeber-Attraktivität

Best Employer Destination© - Attraktive Arbeitgeber-Marke



Controlling & Strategische Betriebsplanung:

Fit for Future: Erfolgsversprechendes Zukunftskonzept selbst umsetzen

Revenue Management: Das flexible Preissystem für Ihren Hotelbetrieb

Innovative Preisstrategien für Ihren Betrieb

Effiziente Budgetierung für Tourismusverbände

Hotel-Betriebswirtschaftslehre leicht gemacht

Richtiges Kalkulieren in der Gastronomie



Housekeeping

Zeitgemäße Reinigungs- und Hygiene-Standards

Kommunikation

Wirksame Innen-Kommunikation in Destinationen

Aktiv verkaufen am Telefon und Face-to-face für Gesundheitsbetriebe

Aktiv verkaufen am Telefon und Face-to-face

Die Rezeption: Point of Sales, Mails, Calls & (Re)Action

Der Weg zur Umsatz-Steigerung: Aktiv verkaufen im Service



Marketing

Aktiv verkaufen und Inhouse-Marketing im Spa

Social Media Marketing - Fokus: Organic

Social Media Marketing – Fokus: Paid

Wie macht man Marketing messbar? Marketing-Controlling für Einsteiger:innen

CRM – Mehr Umsatz durch gezielte Nutzung von Gästedaten



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit leicht gemacht!

Organisation & Führung

DMO 2040 Tourismuswerkstatt: Die touristische Organisation der Zukunft

Wie Sie zum richtig guten Chef werden

Leadership für Tourismusverband-Vorstände

Die Tourist Info der Zukunft - Tourismuswerkstatt

The lucky way to success - Erfolgsfaktor Glück in der Führung

Wie Gastgeber-Coaches ihre Vermieter:innen motivieren

Psychologie des Destination Management

Stakeholder Management

Gestern „Junior“ – heute Chef



Produkt- & Erlebnisraum-Entwicklung

Das Gesicht der Region – Inszenierung der Tourist Info

6 Schritte zur erfolgreichen, innovativen Produktentwicklung

Datenbasierte Besucherlenkung

Die Gästekarte – Relaunch eines touristischen Erfolgsschlagers

Rückfragen & Kontakt:

Martina Arnold & Sandra Fleißner

Kohl & Partner GmbH

Hans-Gasser-Platz 9

9500 Villach, ÖSTERREICH

Tel. +43 (0)4242 21123

E-Mail: seminar @ kohl-partner.at



Pressekontakt:

Yvonne Pollakowsky

Kohl & Partner GmbH

Hans-Gasser-Platz 9

9500 Villach, ÖSTERREICH

Tel. +43 (0)4242 21123

E-Mail: yvonne.pollakowsky @ kohl-partner.eu