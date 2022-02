SmallRig bringt zwei Point-Source-Videoleuchten und entsprechendes Zubehör auf den Markt und bietet damit eine stärkere, hellere und intelligentere Beleuchtungslösung für Fotografen und Videofilmer

Henzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 15. Februar brachte SmallRig seine ersten RC 120 Point-Source Video Lights und die RA Series Softbox auf den Markt, womit das Unternehmen in das Segment der Videoleuchten einsteigt und ein Zubehör-Ökosystem für alle Arten von Kreativen bietet.

„In den letzten zehn Jahren hat sich SmallRig darum bemüht, komplette Zubehörlösungen für mehr als 2 Millionen Content-Ersteller weltweit zu entwickeln. In den letzten Jahren haben immer mehr Anwender SmallRig gefragt: ‚Gibt es Pläne, Videoleuchten zu produzieren? Ich habe die Produkte von SmallRig sehr oft benutzt, ich würde gerne Beleuchtungsprodukte unter der gleichen Marke anbieten'",sagte John Jiang, CMO von SmallRig. „Angesichts der hohen Erwartungen unserer Nutzer geht SmallRig an die Grenzen und erweitert die Produktkategorien, um die kreative Leistung zu maximieren. Nach jahrelangem Design und Entwicklung sowie bedeutenden Fortschritten in der COB-Technologie liefern unsere ersten RC 120 Point-Source LED Video Lights eine herausragende Leistung, die für alle Arten von Kreationen geeignet ist."

RC 120 Point-Source LED Video Lights

Hohe Leuchtkraft: Die RC 120D (120 W) erreicht mit dem Hyperreflektor eine mittlere Beleuchtungsstärke von 62.600 Lux in 1 Meter Höhe; die RC 120B (120 W) erreicht mit dem Hyperreflektor eine mittlere Beleuchtungsstärke von 52.800 Lux in 1 Meter Höhe

Die RC 120D (120 W) erreicht mit dem Hyperreflektor eine mittlere Beleuchtungsstärke von 62.600 Lux in 1 Meter Höhe; die RC 120B (120 W) erreicht mit dem Hyperreflektor eine mittlere Beleuchtungsstärke von 52.800 Lux in 1 Meter Höhe Hohe Farbgenauigkeit: Mit einem CRI-Wert von 95+ und einem TLCI-Wert von 96+ bieten die Leuchten der RC 120 Serie eine genaue Farbwiedergabe und stabile Farbleistung

Mit einem CRI-Wert von 95+ und einem TLCI-Wert von 96+ bieten die Leuchten der RC 120 Serie eine genaue Farbwiedergabe und stabile Farbleistung Intelligente Lichtfernsteuerung: Die SmallGoGo App ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer SmallRig-Leuchten in bis zu 100 m Entfernung für unbegrenzte Flexibilität und Kreativität

Die SmallGoGo App ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer SmallRig-Leuchten in bis zu 100 m Entfernung für unbegrenzte Flexibilität und Kreativität Ultra-Quiet Active Cooling System: Für stabile Leistung und sichere, kontinuierliche Arbeitszeiten

Für stabile Leistung und sichere, kontinuierliche Arbeitszeiten Standard-Bowens-Halterung: Vollständig kompatibel mit verschiedenem Zubehör zur Lichtformung, um den gewünschten Lichteffekt zu erzielen

Vollständig kompatibel mit verschiedenem Zubehör zur Lichtformung, um den gewünschten Lichteffekt zu erzielen Duales Stromversorgungssystem: Unterstützt AC-Stromversorgung für den Studioeinsatz oder V-Mount-Batterien für den Einsatz in der Freizeit

RA Series Softbox

Die Beleuchtung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Film- und Werbeaufnahme. SmallRig hat drei Softboxen auf den Markt gebracht - die RA-L65 Laternen-Softbox und die RA-D55/RA-D85 Parabol-Softboxen - um Kreativen zu helfen, die Magie der weichen Beleuchtung zu meistern. Das bahnbrechende All-in-One-Design von SmallRig ermöglicht es, die Softboxen in Sekundenschnelle aufzubauen und in kürzester Zeit produktionsbereit zu sein!

Preis & Verfügbarkeit

RC 120B Bi-Color Point-Source Video Light (UVP Preis: 259 USD)

RC 120D Daylight Point-Source Video Light (UVP Preis: 219 USD)

RA-D55 Parabolische Softbox (UVP Preis: 99 USD)

RA-D85 Parabolische Softbox (UVP Preis: 149 USD)

RA-L65 Laterne Softbox (UVP Preis: 99 USD)

SmallRig RC 120 COB Lights und RA Series Softbox sind weltweit erhältlich.

Bestelllink: https://linktr.ee/smallrig.global

Informationen zu SmallRig

Das 2012 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör ist weit verbreitet in den Bereichen Live-Übertragung, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt werden. SmallRig leistete Pionierarbeit mit dem User Co-design (UCD)-Modus und dem DreamRig-Programm in der Branche, um gemeinsam mit globalen Entwicklern zu gestalten und ihren großen Traum zu verwirklichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1747974/image_1.jpg

