ORF-Programmänderung in memoriam Toni Stricker: Porträt „Lebenslinien“ in der „matinee“ am Sonntag

Außerdem: Nachrufe in „Kultur Heute“, „Burgenland heute“, Radio Burgenland und burgenland.ORF.at

Wien (OTS) - Der ORF ändert in memoriam Toni Stricker am Sonntag, dem 20. Februar 2022, sein Programm und würdigt den burgenländischen Ausnahmemusiker in der „matinee“ um 9.05 Uhr in ORF 2 mit dem adaptierten Porträt „Lebenslinien“ von Eva Hillinger, das anlässlich Strickers 75. Geburtstags im Jahr 2005 entstand.

Der Film zeigt den Violinvirtuosen und Komponisten, der vom Jazzmusiker und Swing-Geiger im Nachkriegs-Wien ab den 1970er Jahren zum Inbegriff pannonischen Musikempfindens wurde, bei seinem Engagement um die Weiterentwicklung seines Musikstils. Das Filmteam ist bei Proben und Auftritten mit legendären Musikerkollegen und im Kreis von Familie und Freunden dabei, die einen Querschnitt durch die österreichische Kulturszene der vergangenen Jahrzehnte bilden. Durch seine Fähigkeit, den Rhythmus der burgenländischen Landschaft mit seiner Geige auszudrücken, wurde Toni Stricker zum Botschafter der Region. Der unermüdliche Komponist, Arrangeur und Interpret war bis zu seinem Tod auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen.

Bereits heute (17. Februar) bringen ORF III und das Landesstudio Burgenland Nachrufe auf Toni Stricker in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr, ORF III) und lokal in „Burgenland heute“ (19.00 Uhr, ORF 2). Auch Radio Burgenland würdigt den Künstler in allen Sendungen und blickt auf dessen Leben zurück. Toni Stricker hat lange Jahre das Klangbild des ORF Burgenland geprägt: Sein Stück „Schammes Tanz“ war die Kennmelodie der „Burgenlandstunde“, die täglich um 15.00 Uhr auf Radio Burgenland zu hören war. In der Radio-Kultursendung „Radio Burgenland Extra“ um 20.04 Uhr ist ebenfalls ein ausführlicher Nachruf auf Toni Stricker zu hören. Dieser ist auch auf burgenland.ORF.at nachzulesen.

