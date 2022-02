ORF III am Freitag: Finale des Hader-Schwerpunkts mit Premiere „Josef Hader – Die besten Momente zum 60. Geburtstag“

Außerdem: Filmdoppel mit „Indien“ und „Komm, süßer Tod“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 18. Februar 2022, präsentiert ORF III Kultur und Information zum Finale des Josef-Hader-Schwerpunks die Neuproduktion „Josef Hader – Die besten Momente zum 60. Geburtstag“, gefolgt von den Spielfilmen „Indien“ und „Komm, süßer Tod“ mit dem Jubilar in Hauptrollen.

Den Hader-Abend eröffnet die Premiere der von Mario Kopf gestalteten Dokumentation „Josef Hader – Die besten Momente zum 60. Geburtstag“ (20.15 Uhr). Man kennt den Publikumsliebling „Privat“, als Schöpfer des „Stoascheißer-Koarl“, als Brenner oder „Aufschneider“. Josef Hader ist einer der bekanntesten österreichischen Kabarettisten, feierte aber auch im gesamten deutschen Sprachraum Erfolge. Sein Programm „Privat“ gilt mit 500.000 Besucherinnen und Besuchern als eines der erfolgreichsten Kabarettstücke Österreichs. Seine Filme haben Kultstatus, sein wortwitziger Gesang sowieso. Der Film zeigt einige der besten Ausschnitte aus Josef Haders Kabaretts und Filmen und schwelgt mit Wegbegleiterinnen und -begleitern sowie Freundinnen und Freunden in Anekdoten und gemeinsamen Erlebnissen.

Danach ist der Jubilar gleich in zwei seiner bekanntesten Filmrollen zu erleben: Den Auftakt macht Paul Harathers Tragikomödie „Indien“ (21.35 Uhr) aus dem Jahr 1993 mit Josef Hader und Alfred Dorfer. Der Beamte Heinzi Bösel (Hader), ein kleinbürgerlicher Widerling, bekommt als neuen Kollegen ausgerechnet den geschwätzigen, yuppiehaften Streber Kurt Fellner (Dorfer) zur Seite gestellt. In Bösels altem Auto müssen die beiden scheinbar unvereinbaren Charaktere durch die Provinz reisen, um Wirtshäuser und Hotelbetriebe zu inspizieren. Aus der anfänglichen Feindseligkeit entsteht eine Freundschaft, die am Schluss selbst der Intensivstation standhält.

Abschließend zeigt ORF III mit „Komm, süßer Tod“ (23.00 Uhr) Wolfgang Murnbergers im Jahr 2000 entstandene erste Verfilmung der kultigen Brenner-Krimis von Wolf Haas. Zwischen den Rettungsfahrervereinen der Stadt Wien herrscht Krieg. Gekämpft wird mit allen Mitteln – um Macht, Ruhm und Einfluss, vor allem aber um die Verlassenschaft reicher Patienten. Mittendrin der heruntergekommene Ex-Polizist Brenner (Hader), der nun als Sanitätsfahrer arbeitet und eigentlich nur seine Ruhe haben will. An seiner Seite ist Sanitäter Berti (Simon Schwarz) mit ausgeprägten detektivischen Ambitionen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at