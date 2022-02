FPÖ – Krauss: Chaos an Wiener Schulen ist vorprogrammiert

Wann hört die Stadtregierung endlich auf echte Experten?

Wien (OTS) - Die neuen Corona-Regeln Wiener Schulklassen betreffend sind an Absurdität nicht zu überbieten und werden, so Lehrervertreter, zum totalen Chaos führen. Der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss kritisiert NEOS-Bildungsstadtrat Wiederkehr scharf für die Umsetzung dieser Maßnahmen: „Zweimal geimpfte sowie genesene Kinder dürfen also bei einem Corona-Fall in der Klasse weiter im Unterricht bleiben, die anderen werden nachhause geschickt. Hybridunterricht funktioniert jedoch nicht, monieren Schulexperten. Die Konsequenz ist zum einen, dass zahlreiche Kinder wieder wichtige Unterrichtsstunden versäumen und zum anderen einmal mehr aus ihrem Schulalltag gerissen werden. Hinzu kommt der soziale Druck auf die Kinder, da es durch dieses Vorgehen zu einer Ungleichbehandlung kommt, die sie nicht verstehen können. Ich fürchte, damit will man von Seiten der Stadt Wien künstlich Druck auf die Eltern ausüben, ihre Kinder impfen zu lassen. Ich fordere den Bildungsstadtrat auf, diesen Unsinn abzustellen und auch an den Schulen endlich wieder zur Normalität zurückzukehren.“

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at