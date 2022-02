RFS: WU flieht vor juristischer Niederlage und setzt 2G aus!

Riesenerfolg für den RFS und den Corona-Widerstand!

Wien (OTS) - Wie aus einer E-Mail-Aussendung der WU hervorgeht, setzt die Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) Frau Hanappi-Egger die 2G-Regelung, entgegen den ursprünglichen Ankündigungen, nun doch nicht ab März an ihrer Fakultät um. Stattdessen soll weiterhin die 2,5G-Regel gelten.

RFS-Bundesobmann Matthias Kornek sieht in diesem Rückzieher einen Riesenerfolg: „Unser demokratischer und juristischer Widerstand hat sich voll ausgezahlt. Der freie Hochschulzugang sowie das Recht auf Bildung konnten erfolgreich vor einem autoritären Impfregime verteidigt werden. Nach nur drei Wochen hat die WU-Rektorin Hanappi-Egger ihre abstruse Ankündigung vollständig zurückgezogen und steht nun vor einer brachialen Niederlage. Sie hat damit die Flucht nach vorne ergriffen, denn in wenigen Monaten wäre ihr Unrechtsregime ohnehin juristisch zerlegt worden. Aber auch moralisch hat sie auf voller Länge versagt. Wer mit allen Mitteln versucht, ungeimpften Studenten die Zukunft zu rauben, hat an der Spitze einer österreichischen Universität nichts verloren. Für Frau Hanappi-Egger ist es höchste Zeit, die Koffer zu packen und ihre völlig unverhältnismäßigen Erziehungsmaßnahmen an einem anderen Ort auszuüben!“

RFS WU Obmann Manuel Litzke fordert zudem weitere Anpassungen: „Nach diesem Rückzieher ist es unbedingt notwendig, dass die Anmeldefenster für Ungeimpfte, die sich aufgrund der angekündigten 2G-Regel nicht für Lehrveranstaltungen anmelden konnten, verlängert werden. Die Anmeldefrist für fast alle Lehrveranstaltungen des Sommersemesters ist nämlich schon vorbei. Es wurde vonseiten der WU-Führung mutwillig ein totales Chaos angerichtet, welches es jetzt unbedingt zu beheben gilt!“

