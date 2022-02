Nur bei BILLA: 100% Frischfleisch und -geflügel aus Österreich

Als einziger heimischer Lebensmittelhändler bietet BILLA bereits seit dem Frühjahr 2020 Frischfleisch und -geflügel zu 100 Prozent aus Österreich an.

Wr. Neudorf (OTS) - Damit war BILLA einmal mehr Vorreiter im österreichischen Lebensmittelhandel. 100% Frischfleisch aus Österreich ist auch ein klares Signal für den Wert dieses nach österreichischen Tierwohlstandards erzeugten und dadurch höherwertigen Qualitätsprodukts. In allen BILLA und BILLA PLUS Märkten sowie im Online Shop gibt es Frischfleisch von Pute, Huhn, Rind und Schwein ausschließlich aus österreichischer Produktion.

BILLA-Vorsitzender Marcel Haraszti ist stolz auf das Versprechen von 100% Frischfleisch aus Österreich: „Wir bekennen uns zur österreichischen Landwirtschaft und ihrem Einsatz für mehr Tierwohl. Deswegen setzt BILLA mit 100% Frischfleisch aus Österreich ein klares Signal für den Wert dieses nach hohen Tierwohlstandards erzeugten und dadurch höherwertigen Qualitätsprodukts“, und ergänzt: „Unsere Kund:innen können sicher sein: bei BILLA erhalten sie 100% Frischfleisch aus Österreich, erzeugt nach heimischen Tierwohlstandards. Das bedeutet, die Tiere wurden auch in Österreich geboren und aufgezogen.“

Signifikant höhere Tierwohlstandards bei Geflügel untermauern Herkunftskennzeichnung und konsequente Österreichorientierung

Besonders im Geflügelbereich spielt die Herkunft eine sehr wichtige Rolle. Denn Österreichs Geflügelproduzenten arbeiten im EU-Vergleich mit sehr hohen Tierwohlstandards: Masthühner haben bis zu 30 Prozent, Puten bis zu 70 Prozent mehr Fläche zur Verfügung, was maßgeblich zur Gesundheit der Tiere beiträgt. Die Besatzdichte pro m² ist in Österreich bei Puten mit 40 kg gesetzlich begrenzt, während dieser Wert in fast allen EU-Ländern deutlich höher liegt oder gar nicht gesetzlich geregelt ist.

Das Bekenntnis von BILLA zu 100 Prozent österreichischem Frischfleisch von Pute, Huhn, Rind und Schwein gilt in jedem Preissegment, in allen über 1.200 BILLA und BILLA PLUS Märkten österreichweit und das ganze Jahr über. Damit unterstützt BILLA in enger Zusammenarbeit mit den österreichischen Fleisch-/ Geflügelproduzenten und der Landwirtschaftskammer Österreich nicht nur die Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit heimischen Qualitäts-Fleischprodukten, sondern leistet unter anderem durch kürzere Transportwege auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Darüber hinaus übertrifft BILLA die deutlich höheren gesetzlichen Produktionsstandards bei drei Viertel des Hühnersortiments mit Hofstädter-Huhn „Fair zum Tier“ und Ja! Natürlich Bio-Hühnern.

