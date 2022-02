Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 18.2.: Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß im Interview

Wien (OTS) - Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß ist bei Volker Obermayr zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 18. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit mehr 75 Jahren widmet sich Fronius den Themen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Das oberösterreichische Familienunternehmen hat sich auf Schweiß- und Batterieladetechnik sowie Photovoltaik spezialisiert. In „Saldo“ spricht Volker Obermayr mit Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß über den Wachstumstreiber Solarenergie sowie über die Folgen des Fachkräftemangels und das Corona-Krisenmanagement.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at