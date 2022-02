Wirecard: Einladung zum Pressehintergrundgespräch

Aufarbeitung des Skandals: Status und Ausblick

Wien (OTS) - Kürzlich durfte die BREITENEDER Rechtsanwalt GmbH über eine neue Entscheidung des OLG Wien in Sachen Wirecard berichten. Darin wird dem Handelsgericht Wien die Fortführung des Verfahrens eines geschädigten Investors gegen ein ehemaliges Aufsichtsratsmitglied und die deutschen Abschlussprüferin "EY" aufgetragen.

Anlass genug, um gemeinsam mit dem Buchautor und Wirecard Kenner, Dr. Cornelius Granig, in einem Hintergrundgespräch für Journalistinnen und Journalisten einen Statusbericht über die Causa Wirecard und die Möglichkeiten der Anspruchsverfolgung für Geschädigte zu geben.

Aktuelle Nachrichten zur Causa Wirecard entnehmen Sie auch der von der Kanzlei Breiteneder betriebenen legal-tech-Plattform www.wirecardclaims.com und dem jüngst präsentierten Sachbuch von Dr. Cornelius Granig. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211005_OTS0005/

Wirecardskandal Pressehintergrundgespräch

Dr. Cornelius Granig, Transparency International, Sachbuchautor „Böses Geld . Bitcoin, Wirecard & Co“

RA Mag. Eric Breiteneder

RA Ing. Mag. Armin Mayerhofer, LL.B.

RAA Mag. Claudia Diermayr







Voranmeldung per E-Mail unter Nennung des Namens und des jeweiligen Mediums an office @ breiteneder.pro erbeten.



Für Journalistinnen und Journalisten für die eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist, wird nach Anmeldung an office @ breiteneder.pro eine Teilnahme via MS Teams geboten.



Datum: 21.02.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Cafe Museum

Operngasse 7, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

BREITENEDER Rechtsanwalt GmbH

http://www.breiteneder.pro

Geschäftsführer RA Mag. Eric Breiteneder

Walfischgasse 5, 1010 Wien

Tel.: +4315129888