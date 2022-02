EY muss sich Klagen von Anlegern in Sachen Wirecard in Wien stellen

Oberlandesgericht Wien verwirft Unzuständigkeitseinrede von EY

Wien (OTS) - Wir durften für einen unserer Mandanten, der in Wirecard Aktien investiert und nahezu einen Totalverlust erlitten hatte, einen wichtigen Etappensieg erringen. Nach rund 1,5 Jahren Streit um die Zuständigkeit österreichischer Gerichte erkannte nun das OLG Wien, dass der in der Klage vorgetragene Sachzusammenhang ausreicht, um den Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art 8 Abs 1 EuGVVO zu begründen. Damit muss sich Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München gemeinsam mit einem Aufsichtsratsmitglied vor einem österreichischen Gericht zu der in unserer Klage behaupteten Haftung wegen Verletzung der jeweiligen Prüf- und Kontrollpflichten verantworten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Legal-Tech-Plattform wirecardclaims.com

BREITENEDER Rechtsanwalt GmbH ist eine auf Sammelverfahren spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei in Wien. Derzeit betriebene Massenschadensfälle www.dieselgate.at ; www.wirecardclaims.at ; www.coronaclaims.at ; www.investorprotection.at



