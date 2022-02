Spielerisch gegen Antisemitismus

Jüdische Gemeinde Graz, Stadt, Land Steiermark und Bund präsentieren neuartige Entwicklung

Graz (OTS) - Mit einer neu entwickelten App wollen Jüdische Gemeinde und Stadt Graz Interesse am Judentum wecken und Wissen über jüdisches Leben vermitteln. Auf diese Art und Weise sollen mögliche Vorurteile und Barrieren durch ein spielerisches Lernerlebnis abgebaut werden.



Die mit einer einjährigen Vorlaufszeit entwickelte Smart-Phone Anwendung ist am Donnerstag, den 17. Februar 2022 online gegangen und im Rahmen einer Pressekonferenz vom Präsidenten der Jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, in der Grazer Synagoge Medienvertretern vorgestellt worden. Die App stellt eine im deutschsprachigen Raum bislang einzigartige Entwicklung dar.

Bundesministerin Karoline Edtstadler, die das Projekt im Vorfeld nachhaltig unterstützt hat, hatte ihre Teilnahme an der Präsentation aufgrund einer Covid-Erkrankung in ihrem Kabinett kurzfristig absagen müssen. In einer schriftlichen Stellungnahme hielt die Edtstadler fest, ihre Vision sei eine Gesellschaft frei von Antisemitismus und ein prosperierendes jüdisches Leben. Die neue App der Jüdischen Gemeinde und der Stadt Graz leiste dabei einen wichtigen Beitrag für die Bildungs- und Präventionsarbeit. Auf eine leicht vermittelnde Art würden jüdische Geschichte, Traditionen und Kultur erlebbar gemacht.

Bei der Vorstellung in der jüdischen Gemeinde anwesend waren auch die steirische Bildungs-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß sowie der Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner, auf dessen Unterstützung die von der Stadt mit € 180.000,00 finanzierte breite Aktion „Gemeinsam gegen Antisemitismus“ zurückzuführen ist, in die die App „Jewish Guide Graz“ eingebettet wurde. Diese bilde das Herzstück der Aktion und schaffe es Religion und Kultur des Judentums erlebbar zu machen. Besonders für Schülerinnen und Schüler, aber natürlich weit darüber hinaus, so Hohensinner.

Besondere Features der Lernplattform umfassen unter anderem ein spannendes Quiz für Zuhause sowie Distance Learning für unterschiedliche Altersklassen mit Zertifikatsabschluss und Social Share uvm.

Die App enhält aber etwa auch die Vorbereitung für Schulkassenbesuche in der Grazer Synagoge durch die Aufbereitung spezifischer Inhalte. Bei dieser Form des Distance Learning führt eine eigens entwickelte Comic-Figur, der „Grazer Golem“, durch die einzelnen Lerneinheiten und motiviert zum Eintauchen in die jüdische Kultur. Als Unterstützung wurden zudem Comic-Hefte und ein Bastelbogen entwickelt.

Die App kann einfach von zu Hause gespielt, oder auch im Klassenzimmer eingesetzt werden. Die Auswahl unterschiedlicher Altersklassen ermöglicht differenzierte Zugänge und Schwierigkeitsgrade für den Anwender.

