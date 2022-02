Gerhard Berger bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 19. Februar in ORF 1

Kai Pflaume begrüßt außerdem Nora Tschirner, Luca Hänni, Yvonne Catterfeld und viele mehr

Wien (OTS) - Zehn spannende Duelle liefern sich kleine und große Stars bei Kai Pflaume, wenn er am Samstag, dem 19. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu einer neuen Ausgabe der ORF/ARD-Erfolgsshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ lädt. Ins Rennen um den Sieg gehen dieses Mal Schauspielerin Nora Tschirner, „heute journal“-Moderator Christian Sievers, „Quizdoktor“ Dr. Thomas Kinne, der Schweizer Popstar Luca Hänni gemeinsam mit Profitänzerin Christina Luft, die mehrfache deutsche Kunstturnmeisterin Sarah Voss, Online-Star Felix von der Laden und Carl Lewis, US-amerikanische Leichtathletiklegende und neunfacher Olympia-Sieger. Auch Schauspieler und Duellallrounder Jan Josef Liefers ist wieder dabei, im Gedächtnis-Duell in seiner eigenen Kategorie „Klein gegen Jan Josef“. In den Wettkämpfen mit rot-weiß-roter Beteiligung trifft die österreichische Formel-1-Legende Gerhard Berger im „Formel-1-Duell“ auf Laurin (7) aus der Schweiz, und Nina (9) aus Halbturn im Burgenland fordert Singer-Songwriterin Yvonne Catterfeld im „Bauchmuskel-Duell“ heraus.

Die Wettkämpfe von „Klein gegen Groß“ am 19. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1 im Überblick:

Das „Bauchmuskel-Duell“: Nina (9) gegen Yvonne Catterfeld

Egal ob Straßenlauf, Triathlon oder Crosslauf – Hauptsache Laufen ist das Motto von Nina aus Halbturn im Burgenland. Sie zählt als Vizelandesmeisterin im Triathlon und Aquathlon zu den Besten ihrer Altersklasse und hat nicht nur starke Beine, sondern auch eine gut trainierte Rumpfmuskulatur. Auch Ninas Gegnerin, Singer-Songwriterin Yvonne Catterfeld, ist fit und nimmt die Herausforderung an. Wer schafft mehr Bauchmuskel-Twists mit einem Ball in 90 Sekunden?

Das „Formel-1-Duell“: Laurin (7) gegen Gerhard Berger

Der siebenjährige Laurin aus Aesch in der Schweiz ist ein absoluter Formel-1-Fan, kennt sich mit den Rennstrecken und den Platzierungen der vergangenen Jahre bestens aus und möchte die „Großen Preise“ später selbst unsicher machen. In seinem Duell fordert er die österreichische Formel-1-Legende Gerhard Berger heraus, der in seiner Karriere insgesamt 210 Formel-1-Rennen fuhr und viele Strecken deshalb wie seine Westentasche kennt. Im Duell müssen sie Formel-1-Rennstrecken anhand ihrer Umrisse erkennen. Wer kämpft sich hier auf die Pole-Position?

Das „Hürden-Ballon-Duell“: Destiny (9) und Sarah (10) gegen Christina Luft und Luca Hänni

Beim Leistungsturnen sind die besten Freundinnen Sarah und Destiny in ihrem Element. Sie sind im Kader an der deutschen Sporthochschule und trainieren dort fast täglich. Im Duell gegen das deutsch-schweizerische Powerpaar – den „DSDS-Star“ Luca Hänni und die Profitänzerin Christina Luft – stellen sie ihr Können unter Beweis. Wer kann 90 Sekunden lang zwei Ballons dauerhaft in der Schwebe halten und dabei noch abwechselnd über eine Hürde springen und darunter durchtauchen – und wem geht dabei die Luft aus?

Das „Binärcode-Duell“: Christopher (13) gegen Jan Josef Liefers An, aus, aus, an, aus, an, an – Christopher aus Neuss kann sich die exakte An-/Aus-Reihenfolge der Lichter in den Nachbarfenstern perfekt merken. Der 13-Jährige betreibt seit drei Jahren Gedächtnissport in einer Schul-AG und wurde in einer Disziplin letztes Jahr sogar Deutscher Meister. Im Duell „Klein gegen Jan Josef“ wird sich zeigen, ob Christopher oder Jan Josef Liefers sich die An-/Aus-Reihenfolge von 102 Glühbirnen in nur 100 Sekunden besser merken kann. Wer erleuchtet sich den Weg zum Sieg und wer ist die Schlussleuchte?

Das „Abkürzung-Duell“: Moritz (10) gegen Christian Sievers

Der zehnjährige Moritz aus Singen/Hohentwiel schaut am liebsten Nachrichten, schreibt oder liest. Zu seinen Lieblingsfächern zählen Politik, Geschichte und Deutsch. Moritz’ Gegner, „heute journal“-Moderator Christian Sievers, jongliert tagtäglich mit Worten und Abkürzungen. Nachrichtenverschlinger vs. ZDF-Nachrichtenmoderator – wer von beiden kann in zwei Minuten mehr Abkürzungen entschlüsseln?

Das „Weitsprung-Duell“: Louisa (14) gegen Carl Lewis

Louisa aus Hessen ist ein großes Nachwuchstalent in der Leichtathletikszene, springt mit ihren 14 Jahren 5,75 Meter weit und hat schon einige sportliche Erfolge vorzuweisen. Im Weitsprung-Duell wird Louisa an ihre Grenzen gehen müssen, wenn sie gegen die 60-jährige Leichtathletik-Legende und den neunfachen Olympiasieger aus den USA, Carl Lewis, antritt. Sein Hallen-Weltrekord im Weitsprung mit 8,79 Metern ist bis heute ungebrochen. Wer ist zielsicherer, wenn es darum geht, bei sechs Sprüngen immer ganz genau ein bestimmtes Ziel zu treffen?

Das „Filmmusik-Duell“: Charlotte (10) gegen Nora Tschirner

Die Viertklässlerin Charlotte aus Neunkirchen im Saarland kennt sich bestens mit Filmmusik aus, kann sie selbst singen und auf ihrer Geige nachspielen. Ihre Gegnerin, Schauspielerin Nora Tschirner, spielt nicht nur selbst in bekannten Filmen mit, sie leiht ihre Stimme auch anderen Figuren und hat auch selbst in einer Band mitgesungen. Wer erkennt mehr Filmmusik anhand kurzer Ausschnitte?

Das „Drohnen-Duell“: Neo (12) gegen Felix von der Laden

Der zwölfjährige Neo aus Weimar liebt es, Drohnen zu fliegen, und hat ein ausgezeichnetes technisches Verständnis und großes Interesse an allen neuen Entwicklungen auf dem medialen Markt. Sein Gegner, Online-Star Felix von der Laden, ist ebenfalls ein Technikexperte und hat sogar mehrere Drohnen zu Hause. Im Drohnen-Duell muss eine Glühbirne, die an einer Drohne befestigt ist, so schnell wie möglich zum Leuchten gebracht werden.

Das „Flüsse-Duell“: Robin (13) gegen Thomas Kinne

Der 13-jährige Robin aus Kist unterstützt seine Eltern bei allen anfallenden Aufgaben beim Binnenschiff seiner Familie und ist auch mit der Technik und Mechanik des Schiffes bestens vertraut. Sein Gegner, „Gefragt-Gejagt“-Jäger Dr. Thomas Kinne, hat sich in vielen Quizshows längst als nahezu unbezwingbarer „Quizdoktor“ einen Namen gemacht. Wer kann in 90 Sekunden mehr Flüsse nur anhand ihres Verlaufs erkennen?

Das „Basketball-Klappmesser-Duell“: Nick (11) gegen Sarah Voss Der elfjährige Nick aus Berlin ist seit sieben Jahren begeisterter Turner, trainiert nach der Schule sechsmal die Woche und ist gern mit dem Mountainbike unterwegs – am liebsten Downhill. Der Nachwuchsathlet tritt gegen Sarah Voss, die mehrfache Deutsche Meisterin im Kunstturnen, an. Während die beiden an einem Basketballkorb hängen, befördern sie mit den Füßen den Ball in eben diesen Korb, um ihn danach mit den Beinen wieder aufzufangen. Gelingt es Nick, die Kunstturnerin abzuhängen und mit mehr Korblegern das Duell für sich zu entscheiden?

