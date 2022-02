Continentale Assekuranz Service GmbH: Günstigere Prämien sichern und Monat für Monat sparen

Wien (ots) - Ihre Kunden auf eine Zeitreise schicken – das können Vermittler noch bis Ende März mit der Continentale PremiumBU und der Risikolebensversicherung der EUROPA. Denn wer seine Versicherung bis dahin neu abschließt, kann den Beginn auf den 1. Dezember 2021 rückdatieren. Das sichert dem Kunden ein rechnerisch jüngeres Eintrittsalter. Und da unter anderem das Eintrittsalter die Höhe der Prämien mitbestimmt, fallen diese so entsprechend niedriger aus. Die Produkte der Continentale Lebensversicherung und der EUROPA Lebensversicherung sind in Österreich über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Vorteil gilt über die gesamte Laufzeit

„Von der Rückdatierung profitiert der Kunde über die gesamte Vertragslaufzeit“, sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Denn er spart nicht nur einmalig, sondern durch seine günstigeren Prämien jeden Monat neu. Insgesamt kann der Kunde so in beiden Versicherungen jeweils bis zu mehrere Hundert Euro sparen. „Das ist ein handfestes Argument für Kunden und Vermittler, die Vorsorge jetzt in die Hand zu nehmen“, so Dr. Hofmeier.

Noch mehr Power bei der Absicherung der Arbeitskraft

Bei der Continentale PremiumBU profitiert der Kunde nicht nur von den günstigeren Prämien. Dank eines aktuellen Tarif-Updates bietet der Schutz jetzt viele neue Features. Zum Beispiel verzichtet die Continentale nun auch bei Kleinbetrieben auf die Umorganisationsprüfung. Voraussetzung ist, dass der Inhaber schon vor Eintritt der Berufsunfähigkeit vorrangig am Schreibtisch tätig war.

Unter anderem wurde auch die Teilzeitregelung im Sinne der Kunden angepasst. Jetzt gilt: Arbeitet der Versicherte zum Zeitpunkt seiner Erkrankung vorübergehend und anlassbezogen in Teilzeit, wird hier die zuvor vereinbarte längere Arbeitszeit berücksichtigt. Dies sind nur einige der umfassenden Neuerungen am Produkt.

Versicherungsschutz so individuell wie das Leben

Auch die EUROPA hat ihre Tarife in der Risikolebensversicherung kürzlich verbessert. Dabei wurden sie noch stärker an das Leben und die Bedürfnisse der Kunden angepasst.

Unter anderem wurde die variable Risikolebensversicherung verbessert. Diese eignet sich besonders zur Absicherung von Immobilienfinanzierungen. So kann die Versicherung nicht nur für privates Eigentum, sondern auch für vermietete und geschäftlich genutzte Immobilien abgeschlossen werden. Niedergelassene Ärzte können ihre Praxisfinanzierung versichern. Und auch die Finanzierung des Eigenheims naher Angehöriger oder der selbstgenutzten Ferienimmobilie im Inland kann für den Todesfall abgesichert werden.

Der Abschluss ist komfortabel und schnell möglich. Bis zu einer Versicherungssumme von 800.000 Euro müssen nur zwei Gesundheitsfragen beantwortet werden.

Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.at/.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählte sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

