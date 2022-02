it.calibration von NTT DATA Business Solutions jetzt im Rahmen des Industry-Cloud-Portfolios im SAP® Store erhältlich

Bielefeld (ots) - it.calibration bietet innovative vertikale Lösungen, um die kostengünstige Transformation und das nachhaltige Wachstum in der Life-Sciences-Branche voranzutreiben.

NTT DATA Business Solutions hat heute bekannt gegeben, dass it.calibration im Rahmen des Industry-Cloud-Portfolios für Life Sciences der SAP im SAP® Store erhältlich ist.

Jan Ammann, Global Head of Industry & LoB Collaboration, NTT DATA Business Solutions AG: "Unternehmen profitieren unmittelbar vom Einsatz von it.calibration. Die Qualität der Gerätekalibrierung schafft die Basis für die weitere Digitalisierung hin zur Smart Factory. Die Aufnahme von it.calibration in die Industry Cloud für Life Sciences von SAP unterstreicht die Qualität dieses Produkts, aber auch seine strategische Bedeutung als branchenübergreifende Lösung. Verlässliche Messdaten sind ein wichtiger Erfolgsfaktor auf dem Weg zur Digitalisierung."

it.calibration ist als offizielle App im SAP Store erhältlich und kann branchenübergreifend überall dort einsetzt werden, wo es um präzise Messdaten geht, die schnellstens verfügbar sein müssen. Die von NTT DATA Business Solutions entwickelte Lösung automatisiert Arbeitsschritte rund um das Dokumentieren der Kalibrierprozesse von Messgeräten. Die native App ist für iOS- und Android-Tablets verfügbar und verbindet sich über die SAP Business Technology Platform (SAP BTP) mit dem Backend-System SAP ERP oder SAP S/4HANA. Auf den Tablets lassen sich die Ergebnisse der Validierung von Thermometern, Waagen oder anderen Messgeräten schnell und einfach erfassen und ins SAP-System überspielen.

"Die Partner-Anwendungen in unserer Industry Cloud, die auf der SAP Business Technology Platform laufen, ergänzen die Funktionalität unserer Intelligent Suite, um spürbar bessere Geschäftsergebnisse zu erreichen", erklärt Mandar Paralkar, Global Vice President, SAP Life Sciences.

Um Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen, erweitert SAP sein Portfolio an vertikalen Lösungen durch ein Ökosystem von Industry-Cloud-Lösungen. Diese Lösungen ergänzen das bestehende SAP-Portfolio und erhöhen den Wert der von den Kunden der Partner getätigten Investments. Die Lösungen nutzen die SAP BTP mit ihren fortschrittlichen Technologien und sind mit dem SAP Business Network sowie der SAP Intelligent Suite kompatibel. NTT DATA Business Solutions hat gemeinsam mit SAP ein Lösungsportfolio zusammengestellt, das ein breites Spektrum an Branchenanforderungen abdeckt. Kunden profitieren so von Tools, mit denen sie das Wachstum ihres Unternehmens vorantreiben können. Nähere Informationen erhalten Sie im SAP Store.

Als strategischer SAP Global Service Partner arbeitet NTT DATA Business Solutions eng mit SAP zusammen, um Kunden über zahlreiche Branchen hinweg die Transformation hin zum intelligenten Unternehmen zu erleichtern. NTT DATA Business Solutions verfügt neben seinem Innovationsgeist auch über umfangreiche Branchenerfahrung - eine gute Voraussetzung, um Unternehmen durch die Bereitstellung geeigneter Business-Services und Inhalte zu unterstützen.

SAP bietet ein umfangreiches Portfolio an Industry-Cloud-Lösungen an. NTT DATA Business Solutions liefert als Partner Lösungen, mit denen sich der komplexe Geschäftsalltag von Kunden vereinfachen und die digitale Transformation in der Life-Sciences-Branche vereinfachen und beschleunigen lässt.

NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 12.000 Menschen in 30 Ländern.

