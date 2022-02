Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Midway – Für die Freiheit“ am 20. Februar in ORF 1

Roland Emmerichs hochkarätig besetztes Kriegsdrama mit Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson und Luke Evans

Wien (OTS) - In der Schlacht um die Midway-Inseln im Juni 1942 steht das Schicksal der amerikanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg nach dem verheerenden Angriff auf Pearl Harbor erneut auf dem Spiel. Woody Harrelson, Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart und Dennis Quaid stellen sich mit vollem Einsatz dem Überraschungsangriff der Luftwaffe der japanischen Armee und kämpfen in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „Midway“ am Sonntag, dem 20. Februar 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 „Für die Freiheit“. Star-Regisseur Roland Emmerich erzählt mit dem actionreichen Kriegsdrama ein weniger bekanntes Schlachtkapitel des Zweiten Weltkriegs und setzt die wahre Geschichte mit spektakulären Flugszenen gekonnt in Szene. Das Drehbuch schrieb Wes Tooke. In weiteren Rollen sind u. a. Mandy Moore, Alexander Ludwig, Etsushi Toyokawa und Tadanobu Asano zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

1942, sechs Monate nach Pearl Harbor: Edwyn Layton (Patrick Wilson) vom amerikanischen Militär-Geheimdienst ist fest davon überzeugt, dass die Japaner einen Überraschungsangriff auf die Midway-Inseln planen. Admiral Chester W. Nimitz (Woody Harrelson) muss als Befehlshaber die Schlacht unbedingt gewinnen, um die US-Stützpunkte als letzte Bastion vor der Westküste der Vereinigten Staaten zu halten. Für Soldaten wie Dick Best (Ed Skrein), Wade McClusky (Luke Evans) und Jimmy Doolittle (Aaron Eckhart) beginnt ein alles entscheidender Kampf für die Freiheit.

