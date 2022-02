Einladung: GLOBAL 2000 präsentiert Studie „So heizen Österreichs Landeshauptstädte“

Online-Pressegespräch 23.02.2022 - GLOBAL 2000 analysiert Klimaziele, Strategien & Daten zur Wärmeversorgung aus den Landeshauptstädten und präsentiert Verbesserungsvorschläge

Wien (OTS) - Städte spielen eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz. Fast zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung wohnt in Städten oder urbanen Räumen. Gleichzeitig sind Österreichs Städte noch immer sehr stark von fossiler Energie abhängig, insbesondere von klimaschädlichem Erdgas. Viele Menschen auf engem Raum, unterschiedliche Nutzungsformen und unterschiedliche Interessen haben von jeher ein hohes Maß an Planung, Koordinierung und Interessenausgleich auf städtischem Boden erfordert. Das ist auch bei der Umsetzung der Energiewende so. Dennoch gibt es kaum Untersuchungen, die sich der Frage widmen, wie Österreichs Städte bei der Umsetzung der Energiewende liegen und ob die Stadtpolitik planvoll und koordiniert an diese Herausforderung herangeht. Eine aktuellen Studie von GLOBAL 2000 widmet sich diesem Thema und analysiert Klimaziele, Strategien, Programme und Instrumente aller Landeshauptstädte sowie deren Energieträgermix in der Raum- und Fernwärme.



Im Rahmen eines Online-Pressegesprächs präsentiert GLOBAL 2000 Klima- und Energieexperte Johannes Wahlmüller die Studie „So heizen Österreichs Landeshauptstädte“. Anschließend gibt es die Gelegenheit für individuelle Rückfragen zu Details.

