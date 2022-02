Peter Klien begrüßt Gernot Kulis und Daniel Sattler bei „Gute Nacht Österreich“

Am 18. Februar um 23.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Am 5. März sollen die meisten Regelungen im Kampf gegen die Pandemie fallen – ist das das lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels? Peter Klien beleuchtet in einer neuen Ausgabe seines satirischen Wochenrückblicks, was hinter der Entscheidung der Regierung steckt. Unterstützung erhält er dabei von den beiden Kabarettisten Gernot Kulis und Daniel Sattler. Apropos beleuchten:

Kein gutes Licht auf Österreich wirft die Bewältigung der NS-Vergangenheit. Die Umbenennung von Straßennamen ist seit Jahren ein immer wiederkehrendes Streitthema. Und mehr als zweifelhaft ist auch der Name des beliebtesten österreichischen Rotweins. Denn was auf vielen heimischen Tischen serviert wird, trägt noch immer den Namen eines bekennenden Nationalsozialisten. Peter Klien schenkt am Freitag, dem 18. Februar 2022, um 23.20 Uhr in ORF 1 reinen Wien ein, wenn es wieder heißt: „Gute Nacht Österreich“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at