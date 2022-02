ASFINAG: A 2 Richtung Graz bei Anschlussstelle Industriezentrum Süd gesperrt

Lkw ist umgekippt, alle Fahrspuren blockiert

Wien (OTS) - Auf der A 2 Südautobahn in Niederösterreich im Bereich der Anschlussstelle Industriezentrum Süd (IZ-Süd) in Fahrtrichtung Graz ist ein Lkw umgekippt und blockiert alle vier Fahrspuren. Derzeit ist es nicht möglich den Verkehr über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeizulassen. Die Einsatzkräfte der Polizei und der ASFINAG sind bereits vor Ort, ein Kranwagen der Feuerwehr ist ebenfalls schon bei der Unfallstelle. Die ASFINAG empfiehlt – sofern möglich – die A 2 ab Wien Richtung Graz derzeit zu meiden. Die Dauer der Sperre kann derzeit nur grob mit einer Stunde abgeschätzt werden. Der starke Wind wirkt sich erschwerend auf die Bergung aus. Der Rückstau Richtung Wien baut sich daher rasch auf.

