Wiener Seestadt wird zur Kulturstadt: WBV-GFW Vorzeigeprojekt „Kulturgarage“ eröffnet

WBV-GFW baute international beachtete Stadtentwicklungslocation

Wien (OTS) - Die Seestadt Aspern im Wiener Boombezirk Donaustadt erhält eine aufsehenerregende neue Kulturlocation. Die „Kulturgarage“ bietet, mit ihrem für Wien einzigartigen Konzept, nicht nur der Kultur eine neue Bühne, sondern verfügt auch über Parkplätze direkt über den Veranstaltungsräumen und eine nachhaltige Ausrichtung Richtung Elektromobilität durch moderne E-Ladestationen und der Lage direkt neben der U-Bahn. „Mit der, von den Wiener Volkshochschulen betriebenen, „Kulturgarage“ schaffen wir eine neues Begegnungszentrum nicht nur für die Seestadt, sondern für den gesamten Raum nördlich der Donau. Ein international beachtetes Vorzeigeprojekt moderner Stadtentwicklung. Ein niederschwelliger Kultur-Drive-In, gebaut nach modernsten ressourcenschonenden Standards. Eine neue Visitenkarte unseres gemeinnützigen Unternehmens“, freut sich WBV-GFW Geschäftsführer Christoph Schäffer.

Zur Kulturgarage: Die gemeinnützige Bauvereinigung WBV-GFW gewann im März 2017 auf Grund des Schwerpunkts „Kunst und Kultur“ mit dem Projekt „Wohnen am Kulturbogen“ den Zuschlag für den Bauplatz G5 beim Bauträgerwettbewerb „Quartier am Seebogen“. In Folge entwickelte und errichtete die WBV-GFW eine Wohnhausanlage mit 75 geförderten Wohnungen, Geschäfts- und Büroflächen sowie im Bauteil „Kulturgarage“ ein Veranstaltungszentrum für 450 Besucher*innen und eine darüber liegende Hochgarage mit 537 Stellplätzen als Teil des Mobilitätskonzeptes der Seestadt Aspern. Das architektonisch-künstlerische Konzept der Kulturgarage ist das Ergebnis eines weiteren Wettbewerbsverfahrens.

Das Veranstaltungszentrum „Kulturgarage“ verfügt mit dem Zuckerkandl-Saal über einen großen Saal mit Galerie und moderner Bühnentechnik. Im lichtdurchfluteten Foyer können zwei Projekträume durch mobile Trennwände abgetrennt werden. Die Wiener Volkshochschulen (VHS) stehen als Betreiber der Kulturgarage für einen breiten und niederschwelligen Zugang für Kultur- und Bildungsangebote.

Die WBV-GFW ist stolz darauf eine zentrale Kultureinrichtung für die Seestadt, die Donaustadt und das angrenzende Umland mit Ende 2021 fertiggestellt zu haben und der Stadt Wien für das IBA Jahr 2022 ein kulturelles Leitprojekt zum Thema Neues soziales Wohnen zur Verfügung zu stellen. Sowohl die „Kulturgarage“ als auch „Wohnen am Kulturbogen“ wurden Anfang 2022 als IBA-Projekte ausgezeichnet. Mit diesen Projekten hat die WBV-GFW neben der „Grüne Welle“, „Nouveau Niveau“ sowie „generationen: wohnen Dittelgasse“ zwei weitere anspruchsvolle Bauträgerwettbewerbs-Projekte im Nordosten Wiens erfolgreich umgesetzt.

Über die WBV-GFW

Die Wohnbauvereinigung - GFW Gemeinnützige GmbH (WBV-GFW), ist ein gemeinnütziger Wohnbauträger. Sie setzt gemeinnützige Wohnbauprojekte sowohl im geförderten als auch im freifinanzierten Bereich um. Hauptmarkt ist der Osten Österreichs. Insgesamt bewirtschaften knapp 50 Mitarbeiter aktuell mehr als 100 Eigenobjekte mit rund 3.000 Wohneinheiten und einer Nutzfläche von über 200.000 Quadratmetern. Der überwiegende Teil davon befindet sich in mehrgeschossigen Wohnbauten, schon früh erfolgte auch eine Erweiterung des Portfolios in Richtung Doppel- und Reihenhäuser.

