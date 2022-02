Janin Ullmann: "Ich glaube fest daran, dass Kinder, Hund und Haus für mich noch kommen."

Hamburg (ots) - Vor vier Jahren trennten sich Schauspieler Kostja Ullmann, 37, und Janin Ullmann, 40, nach zehn Jahren Liebe. In der aktuellen GALA (Heft 8/2022, ab heute im Handel) spricht die Moderatorin über ihre Gefühlslage als Single. "Früher hatte ich das klassische Bild vor Augen: Mit 40 ist man verheiratet, hat Kinder, Hund und Haus. Jetzt ist es bei mir eben anders gekommen. Ich glaube allerdings fest daran, dass all das für mich noch kommen kann." Janin Ullman ist ab 18. Februar Kandidatin in der neuen Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance".

