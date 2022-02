Michael Buchinger gewinnt mit „Buchingers Tagebuch“ den Ö3-Podcast-Award

Das erste Podcast Festival in Österreich – hosted by Ö3 - findet am 2. Juni in Wien statt

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg vom Vorjahr ging der Ö3-Podcast-Award in die zweite Runde. Und heute wurden die Top-3-Gewinner/innen im Ö3-Wecker vorgestellt. Gewonnen hat der YouTuber, Autor, Kabarettist und Kolumnist Michael Buchinger mit seinem Comedy-Podcast „Buchingers Tagebuch“. Den zweiten Platz belegt „Frauenfragen“, der Feminismus-Podcast von Mari Lang. Platz drei ging an „Wer nichts weiß, muss alles essen“, ein Ernährungs-Podcast vom Verein „Land schafft Leben“. Über 26.000 Nominierungen sind eingegangen und etwa 1.000 verschiedene Podcasts wurden von den Ö3-Hörer/innen ins Rennen geschickt. Ebenfalls präsentiert wurde der Termin für das erste Podcast-Festival Österreichs! Am 2. Juni 2022 wird das Event von Ö3 in Wien mit einem Mix aus Live-Podcasts und Speakern für neue Inputs rund um das Thema Podcast und Audio sorgen.

Der 2. Ö3-Podcast-Award

Vier Wochen lang konnte die Ö3-Gemeinde ihre Lieblingspodcasts nominieren. Dann war die Expert/innen-Jury mit folgenden Mitglieder/innen am Zug: Influencerin Lisa Marie Schiffner, Comedian Omar Sarsam, ORF-Moderatorin Fanny Stapf, Folkshilfe-Sänger Florian Ritt, Geschäftsführer von Jung von Matt/Donau Werner Singer, Podcasterin Tatjana Lukáš, Komponistin & Produzentin Tina Schosser und der Vorjahresgewinner Andreas Sator. Sie haben gemeinsam mit der Ö3-Redaktion die Top-20-Podcasts aus Österreich ermittelt.

Platz 1 ging an Buchingers Tagebuch. „Irgendwo muss es raus“ – Michael Buchinger begeistert seine Podcast-Hörer/innen damit, alltägliche Sachen zu erzählen, die ihm so passieren: „Ich denk mir:

‚Ich weiß nicht, wem ich das erzählen soll, Therapeutin habe ich keine, meine Freunde will ich nicht damit zumüllen – red‘ ich im Podcast drüber.' Es sind so viele tolle Leute nominiert, ich bin in bester Gesellschaft und über das freue ich mich am allermeisten“.

„Endlich ein Pokal“, Mari Lang freut sich über den zweiten Platz mit ihrem Feminismus-Podcast „Frauenfragen“: „Mit meinem Podcast war es mir ein großes Anliegen, Gleichberechtigung in den Mainstream zu heben und einfach zu sagen: ‚Das Thema geht uns alle an und wir können nur was verändern, wenn wir’s gemeinsam machen – nämlich Männer und Frauen‘.“ Mari Lang stellt ihn ihrem Podcast berühmten Männern typische „Frauenfragen“, um aufzeigen, „dass es mit der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft einfach immer noch nicht so weit ist, wie es sein sollte.

Auf Platz drei landete der Verein „Land schafft Leben“. Mit ihrem Podcast versuchen die Gründer des Vereins Hannes Royer und Maria Fanninger ein Bewusstsein für in Österreich produzierte Lebensmittel zu schaffen: „Wir haben festgestellt, dass die meisten nichts wissen über Lebensmittel und was sie mit dem Körper machen. Die meisten essen einfach irgendwas. Und wer was weiß, der isst nicht mehr alles.“ Umso mehr freut die beiden der dritte Platz und „dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und so viele interessiert. Anscheinend ist Zeit für bewussten Konsum, wir freuen uns, dass die Menschen bereit dafür sind“.

Die Ö3-Wecker-Interviews mit den Top 3 gibt es zum Nachhören in der ORF Radiothek: https://radiothek.orf.at/

Die Top 20 Podcasts aus Österreich

1. Buchingers Tagebuch (Comedy) von Michi Buchinger 2. Frauenfragen (Feminismus) von Mari Lang 3. Wer nichts weiß, muss alles essen (Gesundheit/Essen) von Land schafft Leben 4. BauertothePeople (Landwirtschaft) von Wilhelm Geiger 5. Darf's ein bisserl Mord sein? (True Crime) von Franziska Singer & Amrei Baumgartl 6. Science Busters Podcast (Comedy/Wissen) von Martin Puntigam, Martin Moder, Florian Freistetter 7. Geschichten aus der Geschichte (Wissen) von Richard Hemmer & Daniel Meßner 8. Couchgeflüster (Sex/Liebe/Selbstliebe) von Leonie-Rachel Soyel & Sinah Edhofer 9. Hundestunde (Tiere) von Conny Sporrer & Marc Lindhorst 10. #Glaubandich (Corporate/Business) von Johannes Pracher / Sparkasse Oberösterreich 11. Inside Austria (Nachrichten/Reportage) von Zsolt Wilhelm (Standard) & Lucia Heisterkamp (Spiegel) 12. Herzenssache (Mental Health) von Uli Marinschek & Verena Seidl 13. Grenzwertig (Comedy) von Kevin Piticev & David Schindelböck / Radio Energy 14. Mutige Frauen braucht das Land (Feminismus) von Elisabeth Leitner & Raffaela Lackner 15. Schneller Lernen (Wissen) von Florian Wurm 16. Dunkle Spuren (True Crime) von Kurier 17. Rotweinplausch (Lifestyle/Interview) von Ina Regen 18. Investorella (Finanzen) von Larissa Kravitz 19. Bohlmobil (Comedy) von Dr. Bohl 20. Presse "Play" (Nachrichten) von Die Presse

Das erste Podcast-Festival Österreichs – hosted by Ö3

Den Lieblingspodcast live auf der Bühne erleben? Ö3 macht’s möglich – und zwar mit dem ersten Podcast-Festival Österreichs. Am 2. Juni 2022 wird das Ganztagsevent in Wien mit einem Mix aus Live-Podcasts und Speakern für neue Inputs rund um das Thema Podcast und Audio sorgen. Genauere Informationen über das Line-Up und wie man zu Tickets kommt folgen in Kürze: im Hitradio Ö3 und online auf der Ö3-Homepage https://oe3.orf.at/

