Sartorius legt Geschäftsbericht für 2021 vor

Göttingen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Life-Science-Konzern Sartorius hat heute seinen Geschäftsbericht 2021 vorgelegt. Neben der Darstellung ausführlicher Informationen zum Geschäftsverlauf sowie zu Innovationen, Akquisitionen und Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigt das Unternehmen damit auch seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021, die der Konzern bereits am 27. Januar 2022 veröffentlicht hatte.

Auch der am 8. Februar aktualisierte Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 wurde bestätigt: Der Konzernumsatz soll sich demnach um etwa 15 Prozent bis 19 Prozent erhöhen. Darin enthalten ist ein erwarteter nicht-organischer Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen von etwa 2 Prozentpunkten. Für die operative EBITDA-Marge rechnet das Unternehmen mit einem Wert von etwa 34 Prozent. Alle Zahlen zu den Prognosen sind auf Basis konstanter Währungsrelationen.

Kennzahlen zum Jahr 2021

Sartorius Konzern Bioprocess Solutions Lab Products & Services

in Mio. €, sofern 2021 20201 Δ in % Δ in 2021 20201 Δ in % Δ in 2021 20201 Δ in % Δ nicht % % in nominal nominal nomina % anderweitig wb2 wb2 l angegeben wb2



Umsatz und

Auftragseingang

Auftragseingang 4.267,9 2.836,3 50,5 52,3 3.483,5 2.238,1 55,6 57,6 784,4 598,2 31,1 32, 6

Umsatz 3.449,2 2.335,7 47,7 49,3 2.727,0 1.782,6 53,0 54,7 722,2 553,0 30,6 32, 0

• EMEA3 1.411,0 935,1 50,9 50,8 1.130,5 698,5 61,9 61,8 280,5 236,6 18,6 18, 3

• Amerika3 1.141,2 812,2 40,5 45,5 913,1 651,3 40,2 45,1 228,2 160,9 41,8 47, 2

• Asien | 897,0 588,4 52,5 52,3 683,5 432,9 57,9 57,7 213,5 155,5 37,3 37, Pazifik3 3



Ergebnis

EBITDA4 1.175,0 692,2 69,7 986,3 575,9 71,3 188,8 116,3 62,3

EBITDA-Marge4 in 34,1 29,6 36,2 32,3 26,1 21,0

%



Maßgeblicher 553,4 299,3 84,9



Jahresüberschuss5



Jahresüberschuss6 318,9 210,1 51,8



Finanzdaten je Aktie



Ergebnis 8,08 4,37 85,0



je Stammaktie5 in

€



Ergebnis 8,09 4,38 84,8



je Vorzugsaktie5

in €



Mitarbeiter



Zahl der 13.832 10.637

Mitarbeiter



zum 31.12.





1 Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 wurden aufgrund der Finalisierung der Kaufpreisallokationen für die Erwerbe von BIA Separations sowie WaterSep BioSeparations angepasst.



2 wb = wechselkursbereinigt



3 Nach Sitz des Kunden

4 Operatives oder underlying EBITDA: das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern,

Abschreibungen und Amortisation

5 Nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis und der normalisierten Steuerquote



6 Nach Anteilen Dritter



Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.



Geschäftsbericht 2021



Aktuelles Fotomaterial





Nächste Termine



25. März 2022 Hauptversammlung

20. April 2022 Veröffentlichung der Quartalszahlen Januar bis März 2022

21. Juli 2022 Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2022

19. Oktober 2022 Veröffentlichung der Neunmonats-Zahlen Januar bis September 2022





Sartorius in Kürze



Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

