Aus für Gratistests? Gesundheitsminister Mückstein heute um 21:15 Uhr auf PULS 24: "Brauchen jetziges Testsystem eventuell nicht mehr"

"Mit April werden wir eine neue Teststrategie haben"

Wien (OTS) - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kündigt im PULS 24 Interview heute um 21:15 Uhr eine neue Teststrategie ab April an und nennt erste Details. Das Corona Testsystem kostete bisher rund 2,6 Milliarden Euro, daher müsse man sich fragen, "ob das noch notwendig ist", sagt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwochabend im Interview bei PULS 24 Anchor Thomas Mohr.

"Andere Länder beneiden uns für unser Testsystem", sagt auch der Gesundheitsminister. Bei den breit ausgerollten Testungen gehe es darum, Infektionsketten zu brechen und den Überblick zu behalten. Das mache vor allem in einer Welle Sinn. Bei sinkenden Zahlen, wenn es nur darum gehe "ob ich es wissen will" - obwohl man dreimal geimpft ist und keine Symptome hat - "brauchen wir es eventuell nicht mehr". Daher habe man GECKO beauftragt, ein neues System zu entwickeln. "Mit April werden wir eine neue Teststrategie haben", kündigt der Gesundheitsminister im PULS 24 Interview an.

"Wir werden entscheiden, in welchen Bereichen wir die Tests noch brauchen". Wenn jemand symptomatisch ist und zum Arzt geht oder sie behördlich angeordnet sind, werden die Tests aber "selbstverständlich" kostenlos bleiben, sagt Mückstein. Mit Symptomen wird man auch weiterhin in Quarantäne müssen.

Impfpflicht: Mückstein verweist auf Expert:innen

Den Äußerungen mancher Landeshauptleute, die die Impfpflicht in Frage stellten, kontert Mückstein, dass das Gesetz mit einer breiten Basis beschlossen worden sei - auch mit den Landeshauptleuten. Das Gesetz sehe vor, dass im Bundeskanzleramt eine Kommission gebildet werde, die beraten werde, ab wann gestraft und kontrolliert werden sollte. "Auf Basis der Einschätzung werden wir eine politische Entscheidung treffen", so Mückstein. Zu berücksichtigen wären etwaige neue Varianten, neue Impfstoffe und die Verhältnismäßigkeit. Noch vor 15. März soll die Einschätzung vorliegen.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bei "Milborn" mit Thomas Mohr, heute um 21:15 Uhr auf PULS 24.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470