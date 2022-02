Tourismusministerin Köstinger heute um 21:15 Uhr auf PULS 24: Auch "Ludwig wäre gut beraten, Expertenmeinungen zu folgen"

Einschränkungen seien "kein Selbstzweck", den Menschen mehr Freiheit zu geben sei "das Gebot der Stunde".

Wien (OTS) - Die Expert:innen hätten bei der Konferenz mit den Landeshauptleuten eine "klare Empfehlung" für die 3G-Regel abgegeben, sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Interview bei "Milborn" mit Anchor Thomas Mohr heute um 21:15 Uhr auf PULS 24. Deshalb finde sie es schade, dass Wien wieder auf strengere Regeln setze. "Ludwig wäre gut beraten, Expert:innenmeinungen zu folgen", so die Ministerin, nachdem die Regierung heute weitgehende Corona-Lockerungen verkündete. Ab 19. Februar wird von 2G auf 3G umgestellt, im März fällt aber sogar 3G - nur Wien bleibt bei 2G in der Gastronomie. "Omikron funktioniert anders", rechtfertigt Köstinger diese Schritte, der GECKO-Bericht habe "grünes Licht gegeben". Die strengeren Maßnahmen in Wien würden "sehr stark Gastronomie- und Tourismusbetriebe" betreffen. Die Einschränkungen seien "kein Selbstzweck", den Menschen mehr Freiheit zu geben sei "das Gebot der Stunde".

Bei der Impfpflicht vertritt die Tourismusministerin den Standpunkt der Regierung. Sie halte sie "für ein gutes und wichtiges" Gesetz. Man wisse nicht, wie sich die Varianten weiterentwickeln - das Gesetz sei daher "wie ein Werkzeugkoffer gebaut" und könne "je nach Lage angepasst werden". Die Kommission, die das entscheiden wird, setze sich aus Gesundheitsexpert:innen, Virolog:innen und Jurist:innen zusammen. Wenn es aber die Möglichkeit gebe sie nicht anzuwenden, dann "müssen wir es auch nicht tun", betont Köstinger im PULS 24 Interview.

Auch auf Nachfrage von Thomas Mohr, warum sich die ÖVP öfter gegen strengere Vorschläge von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gestellt hätte, erklärt die Koalitionspartnerin, dass man "immer nur so streng, wie unbedingt notwendig" sein sollte. "Wer wenn nicht ich", sollte sich für den Tourismus einsetzen, sagt sie. Gegenüber PULS 24 betont Köstinger aber nochmals, dass es auch im Sommer wieder zu strengeren Maßnahmen kommen könnte, wenn das Gesundheitssystem wieder vor Herausforderungen gestellt werden würde. Außerdem habe man die Impfpflicht, wenn die Durchimpfungsrate nicht reichen sollte.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bei "Milborn" mit Thomas Mohr, heute um 21:15 Uhr auf PULS 24.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470