FW-Langthaler/Hufnagl: Niederösterreich begrüßt alle Wiener Nachgastro-Gäste herzlich!

„Der Niederösterreichischen Gastronomie kann jetzt nichts Besseres passieren als ein Bürgermeister Ludwig“

Wien (OTS) - Sein aufrichtiges Beileid richtet der Niederösterreichische Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Reinhard Langthaler den Wiener Gastronomen, vor allem in der Nachtgastronomie, aus. Während ganz Österreich aufsperrt, kocht Wien wieder ein eigenes Süppchen und glaubt, sich mit strengeren Regeln politisch besonders schlau positionieren zu können. Für die Wiener Gastronomie sei das Vorgehen ihres Bürgermeisters eine Katastrophe. „Die Wiener werden einfach woanders fortgehen und ihr Geld ausgeben“, ist Langthaler realistisch und rechnet mit regem Zulauf zur Nachtgastronomie durch Wiener Nachtschwärmer vor allem im Umland.

Nur empfehlen kann den Weg nach Niederösterreich der Gastro-Mandatar in der WK-NÖ, Andreas Hufnagl von der Freiheitlichen Wirtschaft. „Die Niederösterreichischen Diskotheken und Clubs planen seit Monaten das Aufsperren und warten mit tollen Events auf. Wenn Ludwig die Gäste in Wien nicht haben will, bei uns in Niederösterreich sind sie herzlich willkommen!“, lädt Hufnagl ein. Er rät, sich in den nächsten Tagen auf den Websites der Lokale über die kommenden Events zu informieren und schon jetzt Tickets, Zimmer oder Shuttle-Taxis zu reservieren. „Den niederösterreichischen Nachtgastronomen, Fremdenzimmern und Shuttle-Taxis kann jetzt eigentlich gar nichts Besseres passieren als ein Bürgermeister Ludwig – auch wenn mir die Wiener Kollegen wirklich leidtun“, so Hufnagl.

Die Freiheitliche Wirtschaft begrüßt grundsätzlich die Öffnungsschritte, wenn sie auch kritisiert, dass sie erst in Wochen schlagend werden und - wie Wien als abschreckendes Beispiel vormacht - nicht einheitlich sind. „Letztendlich ist das Corona-Management der Bundesregierung wie von uns mehrfach vorausgesagt kläglich gescheitert. Die Unternehmen haben nun endlich wieder die Chance, auf die Beine zu kommen. Dafür wünschen wir alles Gute!“, so Langthaler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Dkkfm. Andreas Hufnagl

Kommunikation und Marketing

Tel: 01/4082520-13, Mobil: 0043 664 1535826

hufnagl @ fw.at

http://www.fw.at