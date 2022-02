Korosec begrüßt Lockerungen bei Besuchsregeln für Alten- und Pflegeheime

Antigentests für 2G+ ermöglichen laut Seniorenbund-Präsidentin wieder spontane Besuche: „Wir müssen die Menschen vor Corona und Einsamkeit schützen!“

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec begrüßt die heute von der Bundesregierung bekanntgegebenen Lockerungen bei den Besuchsregeln für Alten- und Pflegeheime. Für geimpfte und genesene Besucherinnen und Besucher ist dann kein verpflichtender PCR-Test mehr nötig, ein Antigentest reicht aus. „Das ist eine große Erleichterung sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch deren Angehörige“, so Korosec, die sich freut, dass ihr Appell im Vorfeld des Öffnungsgipfels aufgenommen wurde.

Korosec verweist darauf, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen stark unter den eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten leiden. Daher müsse das Gleichgewicht zwischen Gesundheitsschutz und seelischem Schutz stets erhalten werden. „Wir müssen die Menschen in den Heimen nicht nur vor Corona, sondern auch vor Einsamkeit schützen. Die Besuche ihrer Lieben sind für viele dieser Menschen das Wichtigste in ihrem Leben. Mit den Lockerungen wird es wieder möglich sein, dass beispielsweise der Sohn die Mutter spontan besuchen kann“, so Korosec abschließend.

