Europaweite Ukraine-Solidaritätsaktion - von Wien aus organisiert

Wien (OTS) - Am 19. Februar, koordiniert Initiatorin Anna Pattermann, vom Verein Unlimited Democracy, eine europaweite Solidaritätskundgebung für die von Russland angegriffene Ukraine. Zahlreiche Städte von London bis Lissabon sind dabei. Unterstützt wird sie von Kati Schneeberger, Präsidentin des Vereins „Vienna goes Europe“ sowie von Paneuropa Generalsekretär Rainhard Kloucek. Der Krieg hat bereits im Jahr 2014 begonnen, mit der Annexion der Krim und dem Angriff auf die Ostukraine, jetzt erleben wir eine weitere Eskalation der russischen Aggression. Russland will nicht, dass sich die Ukraine an die EU annähern kann, mit der NATO hat das alles nichts zu tun" sagt Anna Pattermann, selbst Ukrainerin. Eine Position, die auch Desinformationsexperte und UD-Mitglied Dietmar Pichler bestätigt: “Wir müssen Russlands angebliche Motive im Kontext einer Desinformationskampagne sehen, die bereits seit 2014 ganz Europa spalten und speziell die Ukraine destabilisieren soll.”

Die Kundgebung soll Aufmerksamkeit für das Thema erregen und richtet sich an Zivilgesellschaft wie auch an die Politik: “bitte nicht die Augen vor dem Kampf der Ukrainer um Demokratie und Freiheit verschließen”, so der Appell von Anna Pattermann, Gründerin von Unlimited Democracy. Während der Kundgebung werden Aktivisten die Initiative #BlockPutinWallets in Europa, einschließlich Österreich, vorstellen.

Rückfragen & Kontakt:

Anna Pattermann

+43 660 72 39 349