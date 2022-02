Baustart für "coole Schule" in der Leopold-Kohr-Straße

Bildungsoffenisve der Stadt wird mit umweltschonendem Schulneubau in der Donaustadt fortgesetzt

Wien (OTS) - Der Baustart für den neuen Schulstandort in der Leopold-Kohr-Straße 6 in der Donaustadt erfolgte bereits im Spätherbst 2021. Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Vertreter*innen der Architekt*innen und Fachdienststellen zeigen sich erfreut über die Möglichkeit nun heute auch den „feierlichen Spatenstich“ vornehmen zu können. Dieser musste aufgrund der geltenden Maßnahmen im Herbst mehrmals verschoben werden.

Das neue Schulgebäude wird rund 775 Schüler*innen rechtzeitig zum Schulstart im Herbst 2023/24 zur Verfügung stehen. Konkret entsteht hier eine 13-klassige Ganztagsvolksschule und eine 16-klassige ganztägig geführte Mittelschule. Besonders daran ist, dass die insgesamt 29 Bildungsräume je nach tatsächlichem Bedarf durch beide Schulformen genutzt werden können.

Je 4 oder 5 Bildungsräume bilden mit einer Multifunktionalen Fläche inkl. Garderobe und Sanitärräume einen sogenannten Bildungsbereich. Dieses räumlich-pädagogische Konzept lässt einen fließenden Wechsel der Nutzung der Bildungsräume zu und ermöglicht es den Kindern sich innerhalb des Bildungsbereichs frei und je nach Bedürfnis zu bewegen.

Vertikale Begrünungen an der Fassade sollen vor sommerlicher Überhitzung schützen. Die Außenräume sind von allen Bildungsbereichen direkt zu erreichen – so können die Kinder selbst kurze Pausen im Freien verbringen.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zeigt sich erfreut: „Unsere Offensive im Bildungsbereich geht mit dem Schulneubau in der Leopold-Kohr-Straße weiter. In einem stark wachsenden Bezirk wie der Donaustadt ist es wichtig, modernes und nachhaltiges Bildungsangebot anzubieten und genau das wird mit diesem neuen Schulstandort möglich sein. Besonders freut mich die multifunktionale Nutzungsmöglichkeit der Bildungsbereiche und die umweltschonende Bauart der Schule, denn dies sind Charakterzüge, die einen modernen Bildungsbau in Wien auszeichnen!“

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy ergänzt: „Die Donaustadt hat höchste Lebensqualität und ist damit attraktiver Wohnbezirk für viele junge Familien, die Jahr für Jahr zu uns ziehen. Die Stadt Wien wird diesem steigenden Bedarf an neuen Schulen nicht nur gerecht, sondern setzt hier auch einmal mehr auf höchste Qualität im Bildungsbereich.“

Alle Flachdächer werden extensiv begrünt und jeweils eine Fotovoltaik-Anlage errichtet. Auch tief aus der Erde wird Energie gewonnen: Diese versorgt im Winter das Gebäude mit Wärme und sorgt im Sommer für leichte Temperierung.

Weiters bietet der neue Standort einen Kreativbereich und zwei Normturnsäle. Teile der Freiflächen und Sportanlagen werden im Sinne der Mehrfachnutzung außerhalb der Betriebszeiten der Schule auch den Bewohner*innen der Umgebung zur Verfügung stehen.

In einem EU-weiten einstufigen Wettbewerb ging das Projekt von Franz und Sue ZT GmbH Architekten als Siegerprojekt hervor. Das Projekt wird im Auftrag der Abteilung „Schulen“ in Kooperation mit den Abteilungen „Architektur und Stadtgestaltung“ und „Bau- und Gebäudemanagement“ der Stadt Wien umgesetzt.

