Barbara Stöckl im Gespräch mit Armin Assinger, Peter Klimek und Paula Nocker

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 17. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 17. Februar 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Ski-Experte und „Millionenshow“-Moderator Armin Assinger, Komplexitätsforscher und „Wissenschafter des Jahres 2021“ Peter Klimek sowie Schauspielerin und Nestroy-Nachwuchspreisträgerin Paula Nocker zu Gast bei Barbara Stöckl:

Ski-Experte Armin Assinger spricht im ORF-Nighttalk über die österreichischen Erfolge bei den Olympischen Winterspielen in Peking und erzählt außerdem von seiner kurzfristigen „Rückkehr“ in einen seiner früheren Berufe: Im Deix-Animationsfilm „Rotzbub“, der demnächst ins Kino kommt, lieh er seine Stimme nämlich einem Gendarmen. Inzwischen moderiert der Kärntner seit 20 Jahren die „Millionenshow“ in ORF 2. Zu diesem Anlass zeigt Barbara Stöckl auch einen Ausschnitt von seiner allerersten Frage – ob er sich noch erinnern kann?

Als Quizgegner ist Komplexitätsforscher Peter Klimek nicht allzu beliebt, wie er augenzwinkernd verrät – dafür weiß er wohl zu viel. Der studierte Physiker, der in der Pandemie unermüdlich über Entwicklungen und Zusammenhänge aufklärt, wurde als „Wissenschafter des Jahres 2021“ ausgezeichnet. Der 39-Jährige, der auch ein Philosophiestudium begonnen hat, stammt aus einer Weinbauernfamilie und ist Vater von zwei Kindern. Über seinen Lebensweg spricht er ebenso wie über die aktuelle Corona-Situation und bevorstehende Lockerungen.

Auch Paula Nocker durfte sich über eine berufliche Auszeichnung freuen. Die Schauspielerin erhielt den Nestroy-Nachwuchspreis für ihre Rolle in „Die Dreigroschenoper“ im Wiener Theater in der Josefstadt. Der Traum von der Bühne hatte sich für die Tochter von Maria Happel und Dirk Nocker allerdings erst über Umwege erfüllt. Zweimal wurde sie am Max Reinhardt Seminar abgelehnt, beim zweiten Mal war ihre Mutter bereits Leiterin der Schauspielschule – auch auf diese außergewöhnliche Situation blickt die 25-Jährige im ORF-Nighttalk „Stöckl“ zurück.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at