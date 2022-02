Neue Primaria der Anästhesie und Intensivmedizin im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien

Für bauchchirurgische Eingriffen Eingriffe ist eine spezialisierte perioperative Betreuung essenziell Primaria Priv.-Doz.in Dr.in Joanna Baron, PhD

Wien (OTS) - Prim.a Priv.-Doz.in Dr.in Joanna Baron, PhD übernahm die Leitung der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien. Primaria Joanna Baron kommt von der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie und folgt Prim. Dr. Johann Blasl nach, der seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Prim.a Priv.-Doz.in Dr.in Joanna Baron, PhD eine sehr erfahrene Expertin für die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin gewinnen konnten. Ihre große Expertise bei Eingriffen der Viszeralchirurgie, Urologie und Roboterchirurgie trifft sich mit unserer hohen Spezialisierung als Fachklinik für den gesamten Verdauungstrakt und urologischen Bereich, Onkologie und Psychosomatik“, so Thomas Pavek, Geschäftsführer im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, Vinzenz Gruppe. „ Für bauchchirurgische Eingriffen Eingriffe ist eine spezialisierte perioperative Betreuung essenziell “, freut sich die neue Primaria Priv.-Doz.in Dr.in Joanna Baron, PhD ihre Expertise in der Fachklinik für den gesamten Verdauungstrakt bestmöglich zur Behandlung der Patient*innen einsetzen zu können.

Werdegang von Prim.a Priv.-Doz.in Dr.in Joanna Baron, PhD

Nach dem Medizinstudium in Wien absolvierte Primaria Joanna Baron ihre klinische Ausbildung an der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie der Medizinischen Universität Wien. Die Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin betreute dabei vor allem Patient*innen während und nach allgemeinchirurgischen und urologischen Eingriffen. Nach langjähriger Tätigkeit auf der chirurgischen Intensivstation war sie zuletzt stellvertretende Bereichsleitung der Anästhesie für Urologie, allgemeine Chirurgie und Gynäkologie im AKH Wien wo auch ‚Da Vinci‘ (Roboter)-Operationen durchgeführt werden.

Neben ihrer klinischen Tätigkeit hat Primaria Baron zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zum Thema Anästhesie und Intensivmedizin bei Lebertransplantation als auch Anästhesie bei bariatrischen Operationen veröffentlicht. Demnächst schließt sie den Lehrgang „MBA Health Care Management“ an der WU Wien. Die 40-jährige ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Abschied von Prim. Dr. Johann Blasl

Prim. Dr. Johann Blasl war 35 Jahre in der Vinzenz Gruppe tätig, in den letzten fast 14 Jahren leitete er die Anästhesie und Intensivmedizin im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien. Die Abteilung ist bekannt für ihre Pionierleistungen rund um tagesklinische Operationen, Regionalanästhesie und kombinierte Narkoseverfahren. „Wir danken Primar Dr. Johann Blasl ganz besonders für seine medizinischen und menschlichen Leistungen in der Weiterentwicklung der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin und wünschen ihm für seine Zukunft das Beste“, so Ärztlicher Direktor Prim. Univ.-Prof. Dr. Mag. Alexander Klaus, FACS. Prim. Johann Blasl wird weiterhin ehrenamtlich im Ordinationszentrum „dock“ der Vinzenz Gruppe für unversicherte Menschen im Einsatz sein.

