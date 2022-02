Ausgleich für Belastungen durch Corona: AK Niederösterreich auch heuer mit eigenem Angebot „AK Vital“

St. Pölten (OTS) - COVID-19 belastet die Menschen mittlerweile seit zwei Jahren, körperlich wie psychisch. „Die AK Niederösterreich will mit ihrem Programm „AK Vital – die Lebenskraft der AK Niederösterreich“ den Menschen ein vielfältiges Angebot machen, damit sie Erholung und Ausgleich finden“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. Dafür konnten auch heuer namhafte Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, darunter die Kabarettistin Angelika Niedetzky sowie die Moderatorin Sandra König, gewonnen werden.

Die AK Niederösterreich hat „AK Vital – die Lebenskraft der AK Niederösterreich“ im Vorjahr gestartet, um einen körperlichen und seelischen Ausgleich zu den Belastungen durch die Corona-Pandemie zu bieten. Wegen des großen Erfolges – und wegen des Andauerns der Pandemie – geht es heuer in die Verlängerung, kündigt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser an. „Wir haben ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt“, sagt Wieser. „Vom Kabarett-Workshop zum Achtsamkeitstraining. Von Qi Gong über Yoga und Mal-Workshops bis hin zum Lauftraining. Hier ist für jede und jeden das passende Angebot dabei. Und alles verbunden mit Entspannung in unserem 4-Sterne Parkhotel Hirschwang in Reichenau an der Rax.“ Kursangebote gibt es aus den Bereichen Kunst- und Kulturschmiede, Persönlichkeitsbildung und Stressabbau. Die insgesamt zwölf Kurse finden jeweils an Wochenenden statt, um den Menschen eine kleine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, bei der sie Neues lernen und Erholung finden können.

Yoga mit Moderatorin Sandra König

Für das vielfältige Seminarprogramm konnten auch heuer namhafte Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur gewonnen werden. Zwei Yoga-Seminare im Rahmen von AK Vital leitet die bekannte Moderatorin Sandra König: „Ich bin Radiomoderatorin und Yogalehrerin aus Leidenschaft. Radio ist laut, fröhlich, spannend, informativ, ein Hit. Yoga gibt mir Ruhe, Kraft und Gelassenheit. Das regelmäßige Praktizieren von Yoga hilft mir, mit Stress umzugehen, meine Balance zu halten und den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Yoga hat meine Konzentrations- und Kommunikationsfähigkeit verbessert und hält mich fit und gesund - und zwar Körper und Geist!“

Auch Kabarettgröße Angelika Niedetzky gibt in einem Seminar am 19. und 20. November ihr Können weiter und unterstützt die Teilnehmenden dabei, ihren Auftritt vor Publikum zu perfektionieren.

Angebot & Kurstermine

Der Start in die heurige Seminarsaison ist für den 29. April geplant. Sämtliche Veranstaltungen werden natürlich nach der jeweils gültigen COVID-19 Verordnung durchgeführt. Alle Seminare und Workshops sind zweitägig angelegt, immer an Wochenenden und finden im 4****-Parkhotel Hirschwang in Reichenau an der Rax statt. Übernachtung sowie Verpflegung sind in den Kurskosten ab 299 Euro für AK Niederösterreich-Mitglieder natürlich bereits inkludiert.

Information & Buchung : noe.arbeiterkammer.at/akvital

