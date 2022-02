Europa zeigt Zusammenhalt und Solidarität mit der Ukraine

Kati Schneeberger von VIENNA goes EUROPE und Initiatorin Anna Pattermann von Unlimited Democracy koordinieren am 19.2. von Wien aus den Tag der europäischen Solidarität mit der Ukraine.

Wien (OTS) - In mehr als 23 Städten finden gleichzeitig Kundgebungen und Aktionen statt, um mit einer gemeinsamen Stimme zu verkünden: Europa steht geeint hinter der Ukraine.

Bei der Kundgebung in Wien (15-17 Uhr | Platz der Menschenrechte) erwarten die Organisatorinnen neben der Unterstützung durch osteuropäische Communities auch Stimmen der russischen Demokratiebewegung und eine breite überparteiliche Präsenz österreichischer Politiker*innen.

Hintergrund der europaweiten Aktion ist die aktuelle Situation mit Russland. Die Hauptverhandlungspartner USA und Russland lassen vergessen, dass es eigentlich um Europa geht. Die Spannungen betreffen nicht nur die Ukraine, sondern alle Europäer*innen. Europa muss daher mit einer gemeinsamen, klaren Stimme sprechen und ist dazu durchaus in der Lage.

„ Putins Denken in den Kategorien des Kalten Kriegs muss endlich ein Ende finden. Die aktuellen Grenzen und die Souveränität der europäischen Staaten müssen respektiert werden. Europa hat kein Interesse, die Uhren zurückzudrehen. Europa blickt in die Zukunft – eine gemeinsame Zukunft, die getragen wird von Demokratie, Freiheit und freiwilliger Zusammenarbeit. “ - Kati Schneeberger, Präsidentin von VIENNA goes EUROPE

" Die russischen Narrative zur Ukraine sind ein Mix aus Geschichtsrevisionismus und Desinformation, daher sollte man den Konflikt auch in diesem Kontext betrachten. " - Dietmar Pichler, Vorstandsmitglied und Außenpolitiksprecher von VIENNA goes EUROPE

Europäischer Tag der Solidarität mit der Ukraine

Datum: 19.02.2022, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte

1070 Wien, Österreich

