Andreas Oberhauser steigt als Senior Manager bei Global Rail Consulting GmbH ein

Andreas Oberhauser baut globale Präsenz der Global Rail Consulting GmbH für Urban Rail aus

Wien (OTS) - Andreas Oberhauser übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Urban Rail bei der in Wien ansässigen Global Rail Consulting GmbH. Als Leiter der Abteilung Oberbau der Wiener Linien verantwortete er die Rillenweichenproduktion sowie die Instandhaltung des U-Bahn- und Straßenbahn-Oberbaus der Stadt Wien. Mit seiner 14-jährigen Erfahrung trägt Andreas Oberhauser nun maßgeblich zu dem globalen Ausbau des Partnernetzwerkes der Global Rail Consulting bei und treibt zugleich die technische Umsetzung komplexer, internationaler Urban Rail Oberbau-Projekte voran – aktuell vor allem in Europa, Nord- und Südamerika.

Über Global Rail Consulting

Global Rail Consulting GmbH bietet Beratungsleistungen und technische Unterstützung in der Erstellung ganzheitlicher Lösungen im Bereich des Bahnoberbaus. Expert:innen der Global Rail Consulting stehen bei Instandhaltungsprojekten und bei Neubauprojekten dem Bahninfrastrukturmanagement und Unternehmen der Bahnindustrie zur Seite. Die Ende-zu-Ende Begleitung ermöglicht eine ganzheitliche Sicht von Messung, Datenaufbereitung, Analyse und Neubau- bzw. Instandhaltungsplanung. So können Lebenszykluskosten unter Gewährleistung der Eisenbahnsicherheit optimiert werden. Die Global Rail Consulting GmbH bietet zusätzlich auch Zugang zu einem globalen Netzwerk an Industriepartnern um diese Lösungen effizient umzusetzen. Global Rail Consulting ist Teil der Global Rail Trust mit Firmensitz in Wien.

