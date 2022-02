Gesundheitsminister Mückstein und Tourismusministerin Köstinger bei „Milborn“ mit Thomas Mohr – Mittwoch um 21:15 Uhr auf PULS 24

PULS 24 News Anchor Thomas Mohr moderiert „Milborn“ im restlichen Februar - morgen begrüßt er Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger

Wien (OTS) - Mitten in der Phase der höchsten Neuansteckungszahlen der gesamten Corona-Pandemie setzt Österreich einen Lockerungsschritt nach dem nächsten – keine Wunder, die Krankenhäuser bleiben im Unterschied zu anderen Wellen bei Omikron einigermaßen verschont.

Hartnäckig hält sich auch das Gerücht des „Freedom-Days“, also des Tages, an dem sämtliche Maßnahmen fallen. Mittwoch verkündet die Regierung jedenfalls die nächsten Öffnungen. Aus diesem Anlass begrüßt PULS 24 News Anchor Thomas Mohr Mittwochabend in zwei aufeinanderfolgenden Interviews Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger im Studio.

„Milborn – Das PULS 24 Polit-Gespräch“ bekommt für diese und nächste Ausgabe (16. und 23.2.) einen neuen Moderator: PULS 24 News Anchor Thomas Mohr stellt die Fragen anstelle von PULS 4/PULS 24 Infochefin Corinna Milborn, die sich im Urlaub befindet und ab 2.3. wieder übernimmt. Dazu Thomas Mohr: „Ich freu mich auf spannende Gäste und Gespräche in den zwei Wochen. Gleich am kommenden Mittwoch mit den beiden Minister:innen, deren Meinungen zu Corona-Maßnahmen am weitesten auseinander liegen.“

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ – Mittwoch, 16. Februar, um 21:15 Uhr und um 22:50 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

