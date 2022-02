ORF III am Mittwoch: Premieren-Doppel „Heimat Österreich: Aflenz und Bürgeralm“ und „Landleben: Rund ums Hochkar“

Außerdem: „Landleben: In der Waldheimat“, zweimal „treffpunkt medizin“ u. a. mit Neuproduktion „Beziehungskrisen – Wie Corona spaltet“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Mittwoch, dem 16. Februar 2022, in einer „Heimat Österreich“-Neuproduktion an einen der schönsten Orte der Steiermark: die Aflenzer Bürgeralm. Danach ist „Landleben“ in einer neuen Dokumentation „Rund ums Hochkar“ unterwegs. „treffpunkt medizin“ widmet sich anschließend in zwei Ausgaben dem Thema Corona, beginnend mit der Neuproduktion „Beziehungskrisen – wie Corona spaltet“.

Zum Auftakt des ORF-III-Abends steht die „Heimat Österreich“-Premiere „Aflenz und Bürgeralm“ (20.15 Uhr) von Udo Maurer auf dem Programm. Maria Friedrich, 1858 geboren, ist die wohl bekannteste Aflenzerin. Die „Büchsenmacher Rosl“, wie sie genannt wurde, hat sich im Alter mit Grimassenschneiden und Kartenlegen ein Zubrot verdient. So dürfte auch das sehr bekannte Foto entstanden sein, das Peter Czermak im Nachlass gefunden und vermarktet hat. Mehrere Millionen Postkarten wurden gedruckt und auf der ganzen Welt verbreitet. Die Doku stattet auch Ludwig Kammerhofer, dem Urenkel der Büchsenmacher Rosl, einen Besuch ab. Seit Jahrhunderten besitzt seine Familie eine Almhütte auf der Bürgeralm, die er mit seiner Frau Johanna bewirtschaftet.

Anschließend führt eine neue „Landleben“-Produktion von Wolfgang Winkler „Rund ums Hochkar“ (21.05 Uhr): Der Film zeigt das winterliche Leben rund um den höchsten Berg an der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich, wo das Musizieren, der Sport und die Geselligkeit den Ton im Alltag angeben. Danach steht das „Landleben: In der Waldheimat“ (21.55 Uhr) im Mittelpunkt.

„Beziehungskrisen – wie Corona spaltet“ (22.30 Uhr) beleuchtet schließlich eine neue Ausgabe von „treffpunkt medizin“: Allzu häufig scheitern Versuche, sich in freundschaftlich-kritischer Weise mit den Ansichten des Gegenübers auseinanderzusetzen. Welche Strategien gibt es, wieder ins Gespräch zu kommen? Das Autorenteam Peter Podjavorsek und Adama Ulrich besucht Menschen, die mit ihren Verwandten oder Freunden wegen unterschiedlicher Ansichten zu Corona im Clinch sind. Zum Abschluss des Abends zeigt „treffpunkt medizin“ (23.20 Uhr) die Dokumentation „Impfgegner – Wer profitiert von der Angst?“.

