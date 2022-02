KSV-Lili kündigt an, RFS „jagen und schlagen“ zu wollen!

Antifa muss auch in Österreich als terroristische Organisation eingestuft und verboten werden!

Wien (OTS) - „Bereits in der vergangenen Woche musste die ÖH-Vorsitzende Keya Baier gemeinsam mit der Antifa von der Polizei vom WU-Campus abgeführt werden, nachdem Demo-Blockaden errichtet wurden und Widerstand gegen die Exekutive geleistet wurde. Mit der Ankündigung der ÖH-Fraktion KSV-Lili, den RFS ‚jagen und schlagen‘ zu wollen, geht der linksextreme Wahnsinn in die nächste Runde“, so RFS-Bundesobmann Matthias Kornek.

„Die Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit sollte im ureigensten Interesse einer Institution stehen, die – zumindest per Selbstdeklaration – als Interessensgruppe aller Studenten fungiert. Keinesfalls darf zugelassen werden, dass linksextreme Hooligans unter Gewaltandrohung versuchen, diese Meinungsfreiheit zu torpedieren. Wir fordern die ÖH daher auf, ihr Naheverhältnis zur linksextremen Antifa und ihr nahestehenden Gruppierungen, wie dem KSV-Lili, zu beenden und sich klar von den Gewaltandrohungen zu distanzieren. Wenn dieses Sittenbild im Hochschulbereich Schule macht, werden in Zukunft dumpfe Krawallbrüder zu Richtern über das Sag- und Lehrbare. Weiters ist es höchste Zeit, dass die Antifa, die derzeit nur unter Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung steht, auch endlich als kriminelle bzw. terroristische Organisation eingestuft und verboten wird“, fordert RFS-Bundesobmann Matthias Kornek harte Konsequenzen.

