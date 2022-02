Vom Sofa aus Firmen gründen, Finanzierungsrunden abschließen, Geschäftsführer:innen bestellen und Immobilien (ver-)kaufen.

Das Wiener Startup notarity ermöglicht die schnelle und einfache Umsetzung notariatspflichtiger Geschäfte – völlig remote.

notarity erleichtert und beschleunigt die Identifizierung und die digitale Abwicklung notarieller Dienstleistungen erheblich. Die Plattform ist schnell und intuitiv. Dr. Klaus Pateter, Rechtsanwalt bei der Rechtsanwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz 1/6

Der Notar kommt digital zu Ihnen ins Homeoffice, egal wo Sie sich auf der Welt befinden Dr. Christoph Lehner, Wiener Notar 2/6

Das Team von notarity hat uns sofort begeistert Mark Kaslatter, Big Cheese Ventures 3/6

Die Kombination aus juristischer, betriebswirtschaftlicher und technischer Expertise wie es das Gründerteam von notarity aufweist, ist wirklich beeindruckend Mark Kaslatter, Big Cheese Ventures 4/6

Mit Big Cheese Ventures möchten wir den Gründern mit denen wir zusammenarbeiten ein einzigartiges Erlebnis bieten. Dazu zählt, dass die Gründung wie auch die Finanzierungsrunden unserer Startups schnell und einfach abgewickelt werden Ben Ruschin, Big Cheese Ventures 5/6

Der Termin wurde schnell, einfach und ohne Probleme über notarity.com abgewickelt. Die Teilnehmer konnten den Notariatsakt bequem von zuhause aus unterzeichnen. Ich bin begeistert. MMAg. Maria Regina Thierrichter, beurkundende Notarsubstitutin 6/6

Wien (OTS) - Das 2021 gegründete Legaltech-Startup notarity launcht nach einer mehrmonatigen Vorbereitung Europas erste Webplattform für digitale Notariatstermine. Pünktlich zum Launch sichert sich notarity ein Investment von Big Cheese Ventures.

Österreich ist der europäische Frontrunner in der Digitalisierung der Notariatsbranche. Seit dem Frühjahr 2020 bestehen in Österreich die rechtlichen Möglichkeiten, notarielle Dienstleistungen digital abzuwickeln. Möglich sind damit etwa die Gründung von Unternehmen, die Abwicklung von Finanzierungsrunden, die Bestellung von Geschäftsführer:innen, sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien – vollkommen digital. „ Der Notar kommt digital zu Ihnen ins Homeoffice, egal wo Sie sich auf der Welt befinden ”, fasst der Wiener Notar, Dr. Christoph Lehner, den Vorteil von notarity zusammen.

notarity wurde von Jakobus Schuster (CEO), Alexander Gugler (CFO), Sebastian Wodniansky (CTO) und Max Pointner (Lead Developer) gegründet. Das Startup richtet sein Angebot sowohl an Firmen, die ihre Prozesse stärker digitalisieren wollen, wie auch an Startup-Gründer:innen, die ihre notariatspflichtigen Geschäfte – beispielsweise Finanzierungsrunden oder Kapitalerhöhungen – schnell und einfach abwickeln wollen. Interessierte Unternehmen, die notarity ausprobieren möchten, können sich ab sofort auf www.notarity.com anmelden und ihre Notariatstermine in wenigen Minuten „vom Sofa aus” erledigen.

notarity vereinfacht die digitale Zusammenarbeit mit Notar:innen – bislang war dies kompliziert und aufwendig

notarity ist die erste Plattform am Markt, die digitale Termine bei Notar:innen benutzerfreundlich und end-to-end abbildet. Bisherige Prozesse erforderten den Einsatz mehrerer Plattformen, weshalb viele Notariate wie auch Kund:innen den analogen Weg präferierten. Seit Dezember 2021 werden regelmäßig Firmengründungen wie auch Transaktionen schnell und einfach über notarity.com abgewickelt. Dabei stößt notarity schon jetzt auf viel Begeisterung. Ein User der ersten Stunde ist Dr. Klaus Pateter, Rechtsanwalt bei der Rechtsanwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz. Die ersten Transaktionen beschreibt er wie folgt: „ notarity erleichtert und beschleunigt die Identifizierung und die digitale Abwicklung notarieller Dienstleistungen erheblich. Die Plattform ist schnell und intuitiv. ”

Pre-Seed-Finanzierung: Big Cheese Ventures steigt bei notarity ein

Pünktlich zum Launch der Webplattform hat notarity eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen, mit der die Expansion des Startups und die Weiterentwicklung der notarity-Plattform vorangetrieben werden soll. Aufgenommen wurde eine mittlere sechsstellige Summe. Bei den Investoren handelt es sich um Mark Kaslatter und Ben Ruschin, die beiden Gründer des Startup-Beratungs- und Investment-Unternehmens Big Cheese Ventures. „ Das Team von notarity hat uns sofort begeistert ”, erläutert Kaslatter die Beweggründe für das Investment. “ Die Kombination aus juristischer, betriebswirtschaftlicher und technischer Expertise wie es das Gründerteam von notarity aufweist, ist wirklich beeindruckend ”, so Kaslatter. “ Mit Big Cheese Ventures möchten wir den Gründern mit denen wir zusammenarbeiten ein einzigartiges Erlebnis bieten. Dazu zählt, dass die Gründung wie auch die Finanzierungsrunden unserer Startups schnell und einfach abgewickelt werden ”, so Ruschin. Gemeinsam halten Kaslatter und Ruschin 15% der Anteile an der notarity GmbH – beide ziehen in das Advisory Board des Startups ein und werden das Startup in dieser Rolle aktiv begleiten.

Abgewickelt wurde die Kapitalerhöhung der notarity GmbH natürlich über die eigene Plattform. Die beurkundende Notarsubstitutin, MMAg. Maria Regina Thierrichter, kommentiert die Abwicklung wie folgt: „ Der Termin wurde schnell, einfach und ohne Probleme über notarity.com abgewickelt. Die Teilnehmer konnten den Notariatsakt bequem von zuhause aus unterzeichnen. Ich bin begeistert. ”

Über notarity

notarity, das Wiener Legal Tech Startup, macht den digitalen Notariatsakt gemeinsam mit seinen Partner-Notarinnen und Partner-Notaren zur Erfolgsgeschichte. Erst im Sommer 2021 von Software-Entwicklern, Juristen und Betriebswirten gegründet, hat das Jungunternehmen eine Webplattform für digitale notarielle Dienstleistungen entwickelt, die den gesamten Prozess zur digitalen Errichtung notarieller Urkunden abbildet. Notariatstermine können so jederzeit und von überall wahrgenommen werden.

www.notarity.com



Downloads:

Fotos vom Gründerteam

Fotos vom Gründerteam mit den Investoren

Logo

notarity Notariatstermine - jederzeit & überall Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Jakobus Schuster (CEO, notarity), +43 681 2020 7785, jakobus.schuster @ notarity.com



Alexander Boris Gugler (CFO, notarity), +43 676 582 3602, alexander.gugler @ notarity.com