Gewerkschaft vida will Nehammers Pflege-Milliarde nachhaltig investiert sehen

vida-Hebenstreit: „Alle SystemerhalterInnen haben sich nicht nur Einmalzahlung verdient, sondern vor allem nachhaltige Verbesserungen im Job-Alltag.“

Wien (OTS) - „Wir finden es wirklich gut und richtig, dass sich Bundeskanzler Karl Nehammer für die Milliarde Euro für den Gesundheits- und Pflegebereich als Ersatz für die Impflotterie entschieden hat. Wir haben allerdings einige Vorschläge, wie die Auszahlung aussehen und wie die Milliarde verwendet werden sollte“, sagt Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, und verweist auf ein Interview von Nehammer in der Tageszeitung Krone am Sonntag, wo er den Pflegekräften eine Einmalzahlung in Aussicht stellt. „An sich ist das eine super Sache. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich nach den zwei Jahren Pandemie sicher eine Einmalzahlung verdient, die Beschäftigten brauchen aber zusätzlich nachhaltige Verbesserungen der Arbeitsbedingungen“, so Hebenstreit weiter.

Neben der Aufstockung des Personals insgesamt brauche es einen bundesweit einheitlichen Personalberechnungsschlüssel, sagt Hebenstreit. Bis 2030 fehlen laut Prognosen immerhin 76.000 Beschäftigte im Pflegebereich. „Das heißt, die Milliarde ist gut, aber nicht im Sinne der Beschäftigten, die schon vor Corona am Anschlag gearbeitet haben und von denen sich viele während der Pandemie aufgrund der hohen Arbeitsbelastung schon nach Job-Alternativen umgesehen haben“, so Gewerkschafter Hebenstreit, der auch eine bessere Bezahlung fordert.

Für den Gewerkschafter ist es mit der längst überfälligen Investition in den Gesundheits- und Pflegebereich aber ohnehin nicht getan. „Alle Systemerhalterinnen und Systemerhalter, die das System während der vergangenen 24 Monate am Laufen gehalten haben, also zum Beispiel auch die Kolleginnen und Kollegen bei den Eisenbahnen, haben sich finanzielle Zuwendungen verdient“, so Hebenstreit abschließend: „Wir beraten den Bundeskanzler gerne dabei, wie er den Kolleginnen und Kollegen Wertschätzung entgegenbringen kann. Unsere Hand ist wie immer zu Gesprächen ausgestreckt.“

