Bekanntgabe der Nominierungen für die „Romy 2022“

Voting beginnt am 14. Februar

Wien (OTS) - Das Voting für die „Romy 2022“ startet: Das Fernsehpublikum kann ab heute, 14. Februar 2022, wieder seine beliebtesten TV-Stars wählen. Die Nominierungen wurden am Valentinstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit „Kurier“-Chefredakteurin Martina Salomon, „Kurier“-Geschäftsführer Thomas Kralinger, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer und Andrea Heinrich, ORF-Sendungsverantwortliche für die „Romy“, sowie einigen Nominierten in den Kategorien „Entdeckung weiblich“ und „Entdeckung männlich“ in der Steffl Sky Bar bekanntgegeben. Das Publikum kann ab sofort bis zum 20. März 2022 seine Favoriten via romy.at oder mittels Voting-Karten wählen. Weitere Informationen gibt es unter tv.ORF.at/Romy. Zu sehen ist die Gala „Romy 2022 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am Samstag, dem 23. April 2022, ab 21.10 Uhr in ORF 2.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Nach einer zweijährigen Pause wird die ‚Romy‘ heuer wieder als Live-Gala in der Wiener Hofburg stattfinden. Zum bereits 33. Mal holen wir Österreichs Publikumslieblinge der TV- und Filmbranche vor den Vorhang, um ihnen den begehrtesten Publikumspreis des Landes zu überreichen und sie gebührend zu feiern. Ich freue mich über die zahlreichen Nominierungen von ORF-Produktionen und ORF-Persönlichkeiten, die einmal mehr auch unser Engagement als Fernsehmacher und Fernsehmacherinnen unterstreicht. Ich gratuliere allen Nominierten und hoffe auf viele Stimmen unseres Publikums.“

Zahlreiche ORF-Stars nominiert

Die Publikumspreise werden 2022 in neun Kategorien (Schauspielerin Serie/Reihe, Schauspieler Serie/Reihe, Schauspielerin Film, Schauspieler Film, Information, Show/Unterhaltung, Sport, Entdeckung weiblich und Entdeckung männlich) vergeben. Unter den Nominierten sind in diesem Jahr die Namen von 26 ORF-Stars zu finden. Die neue ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher geht in der Kategorie „Information“ für ihre Leistung in der „ZIB“ und in den „Sommergesprächen“ ins Rennen um eine „Romy“. Susanne Schnabl („Report“) ist ebenfalls nominiert. In der Kategorie „Unterhaltung“ ist Hans Knauß mit der im Vorjahr gestarteten Reihe „Österreich vom Feinsten“ vertreten. Im Sport-Bereich darf sich, wie bereits seit 11. Februar bekannt, mit Anna-Theresa Lallitsch die erste Fußball-Kommentatorin des Landes über eine Nominierung freuen. Neben ihr stehen auch Alina Zellhofer („Sport am Sonntag“) und Ernst Hausleitner (Formel 1) zur Wahl.

Als beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe sind unter anderem Hilde Dalik („Vorstadtweiber“), Stefanie Reinsperger (Landkrimi: „Flammenmädchen“), Margarethe Tiesel („Familiensache“, „Walking on Sunshine“) und Désirée Nosbusch (u. a. für „Sisi“) nominiert. Hary Prinz (Landkrimis: „Steirertod“ und „Steirerrausch“) und Laurence Rupp (Landkrimi: „Vier“) gehen für die Wahl zum beliebtesten Schauspieler in einer Serie oder Reihe ins Rennen. Im Bereich Film sind mit Julia Koschitz und Johanna Wokalek gleich zwei Darstellerinnen aus „Die Macht der Kränkung“ für die Trophäe der beliebtesten Schauspielerin nominiert. Des Weiteren dürfen sich Birgit Minichmayr („Schachnovelle“) und Maria Hofstätter („Fuchs im Bau“) über Nominierungen freuen. Murathan Muslu („Die Macht der Kränkung“, „Hinterland“) kann ebenso auf eine „Romy“ als beliebtester Schauspieler im Bereich Film hoffen wie sein „Hinterland“-Co-Star Matthias Schweighöfer. In dieser Kategorie sind zudem Georg Friedrich und Franz Rogowski für ihre Darstellungen in „Große Freiheit“ und Philipp Hochmair („Wannseekonferenz“) nominiert.

Nachwuchsschauspieler und -schauspielerinnen sind nun Entdeckungen des Jahres

Anstelle des beliebtesten Nachwuchsschauspielers bzw. der beliebtesten Nachwuchsschauspielerin werden 2022 eine weibliche und eine männliche Entdeckung mit einer „Romy“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Entdeckung weiblich“ ist Dominique Devenport für ihre Darstellung der „Sisi“ nominiert. Sie konkurriert unter anderem mit Selina Graf (u. a. „Walking on Sunshine“), Antonia Moretti (u. a. Landkrimi: „Das Mädchen aus dem Bergsee“) und Annika Wonner (Landkrimi: „Flammenmädchen“, „Die Macht der Kränkung“) um eine Trophäe. Julian Waldner steht in der Kategorie „Entdeckung männlich“ für seine Verkörperung der Skilegende Franz Klammer („Klammer – Chasing the Line“) und seine Episodenrolle in „Soko Kitzbühel“ zur Wahl. Über die weibliche und männliche Entdeckung des Jahres wird ausschließlich im Online-Voting abgestimmt.

Des Weiteren ist Natalia Wörner in der Kategorie „Schauspielerin Film“ nominiert. Das Gesellschaftsdrama „Die Welt steht still“, in dem sie zu sehen war, wurde im November 2021 im ORF ausgestrahlt. Moritz Bleibtreu, der als beliebtester Schauspieler in einer Serie oder Reihe ins Rennen um eine „Romy“ geht, wird in „Blackout“ voraussichtlich im Herbst im ORF zu sehen sein.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at