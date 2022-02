Lotto: Oberösterreicherin knackte Vierfachjackpot und gewann 4,2 Mio. Euro

2 Joker zu je 198.000 Euro in OÖ und Vorarlberg

Wien (OTS) - Ein Spielteilnehmerin aus dem Mühlviertel in Oberösterreich knackte am Sonntag den Lotto Vierfachjackpot im Alleingang und erhält für diesen Solo-Sechser mehr als 4,2 Millionen Euro. Sie hat sich gleich am Montag am Morgen gemeldet und wird sich in den nächsten Tagen vom Hochgewinnbetreuer der Österreichischen Lotterien beraten lassen. Sie hatte ihren Gewinn übrigens mit dem System 0/07 erzielt, konnte also sieben Zahlen ankreuzen und tippte damit noch zusätzlich sechs Fünfer, was ihr nochmals rund 8.500 Euro brachte.

Keinen Gewinn hingegen gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Damit wartet hier am Mittwoch ein Jackpot, bei dem es um rund 210.000 Euro gehen wird.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser, was wiederum für eine höhere Gewinnquote bei den Fünfern sorgte. 71 Spielteilnehmer gewannen hier, da die Sechser Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wurde, jeweils mehr als 5.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Jackpot, und den machten sich zwei Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen zunutze. Jeweils rund 198.000 Euro wandern dank des angekreuzten „Ja“ nach Oberösterreich und nach Vorarlberg. Auch eine in der Steiermark gespielte Lotto Quittung trug die richtige Joker Zahl, allerdings war darauf das „Ja“ nicht angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Februar 2022

1 Sechser zu EUR 4.240.390,90 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 130.538,15 101 Fünfer zu je EUR 1.409,90 308 Vierer+ZZ zu je EUR 138,70 4.945 Vierer zu je EUR 47,90 7.933 Dreier+ZZ zu je EUR 13,40 81.876 Dreier zu je EUR 5,20 280.896 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 17 23 26 35 37 Zusatzzahl 5

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Februar 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 71 Fünfer zu je EUR 5.256,80 3.321 Vierer zu je EUR 19,00 54.791 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 5 11 17 33 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Februar 2022

2 Joker zu je EUR 197.996,60 10 mal EUR 8.800,00 92 mal EUR 880,00 987 mal EUR 88,00 10.092 mal EUR 8,00 98.784 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 7 7 4 2 1

