SJ-Greiner: „Wir wollen keine Blumen zum Valentinstag – sondern kostenlose Menstruationsartikel!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zum Kampagnenstart gegen Periodenarmut

Daher wollen wir zum Valentinstag keine Blumen oder Schokolade, wir wollen kostenlose Menstruationsartikel für alle jungen Frauen! Romana Greiner, SJ 1/3

In unserer Gesellschaft werden Frauen* mit starken Kosten belastet, nur weil sie ihre Menstruation haben. Gerade junge Frauen*, die an der Armutsgrenze leben, können sich Menstruationsartikel, z.B. Binden oder Tampons, oft nicht leisten. Romana Greiner, SJ 2/3

Anhand solcher Beispiele kann man sehen, dass es nicht schwer ist, eine kostenlose Versorgung herzustellen – es fehlt nur am politischen Willen. Denn die Bundesregierung scheint sich nicht für die wirtschaftlichen Sorgen tausender Frauen* zu interessieren! Romana Greiner, SJ 3/3

Wien (OTS) - „3.400€ geben Frauen* im Durchschnitt in ihrem Leben für die Periode aus. Diese Kosten sind im Moment noch unvermeidbar, da sich Frauen* immerhin nicht aussuchen können, ob sie bluten. Daher wollen wir zum Valentinstag keine Blumen oder Schokolade, wir wollen kostenlose Menstruationsartikel für alle jungen Frauen!“ , sagt Romana Greiner, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ) im Rahmen einer Medienaktion am Stephansplatz. Bei der Medienaktion wurde, anlässlich des Valentinstages, ein blutender Blumenstrauß gezeigt, der aus Tampons und Binden besteht, während klassische Valentinstags-Geschenke mit Blut übersehrt am Boden verteilt waren.

Die Medienaktion stellt zugleich den Auftakt der SJ-Kampagne „Wir bluten aus – Frau* sein darf nicht arm machen!“ dar. Bei der Kampagne soll auf das Problem der Periodenarmut hingewiesen werden. „ In unserer Gesellschaft werden Frauen* mit starken Kosten belastet, nur weil sie ihre Menstruation haben. Gerade junge Frauen*, die an der Armutsgrenze leben, können sich Menstruationsartikel, z.B. Binden oder Tampons, oft nicht leisten. Sie müssen daher überlegen, ob sie ihr Geld lieber für diese Artikel oder bspw. einen Kinobesuch ausgeben. Für uns ist daher klar: Diese Produkte müssen kostenlos an allen öffentlichen Orten zugänglich sein!“, so Greiner weiter.

Als positives Beispiel nennt Greiner Schottland, wo es kostenlose Menstruationsartikeln an allen Schulen gibt. „ Anhand solcher Beispiele kann man sehen, dass es nicht schwer ist, eine kostenlose Versorgung herzustellen – es fehlt nur am politischen Willen. Denn die Bundesregierung scheint sich nicht für die wirtschaftlichen Sorgen tausender Frauen* zu interessieren! “, kritisiert Greiner und kündigt abschließend für die kommenden Monate Aktionen im ganzen Land an.

Fotos der Aktion sind unter folgendem Link verfügbar:

