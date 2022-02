Ausgezeichnete Informatik-Masterarbeiten junger Österreicher

Bis 28. Februar für OCG Förderpreis 2022 einreichen

Corona hat zwar vielerorts die Digitalisierung begünstigt und die Wichtigkeit von Wissenschaft und Innovation im Bereich Informatik bestärkt. Doch gerade für junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter gab es in den letzten zwei Jahren wenig Möglichkeiten Ihre Arbeiten auf Kongressen und anderen Veranstaltungen zu präsentieren. Deshalb hat sich die OCG entschieden, nach der ersten Schockstarre 2020, im Jahr 2021 gleich je zweimal den OCG Förderpreis für Universitäten sowie den OCG Förderpreis FH auszugeben Wilfried Seyruck, OCG Präsident

Wien (OTS) - Österreichs Universitäten und Fachhochschulen bringen hervorragende Kräfte im Bereich der Informatik hervor, die händeringend von der Wirtschaft gesucht werden. Diese Leistungen werden jedes Jahr von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) mit den OCG Förderpreisen ausgezeichnet. Die Arbeiten der diesjährigen Preisträger behandeln hochaktuelle Themen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und Informationssicherheit.

OCG Förderpreis-FH 2021

Da Corona-bedingt 2020 kein OCG Förderpreis FH verliehen wurde, konnten 2021 gleich zwei Masterarbeiten ausgezeichnet werden. Die von der hochkarätigen Jury unter der Leitung von Prof. Johannes Lüthi (FH-Kufstein) ausgewählten Preisträger 2021 sind der Tiroler Valentin Muhr und der Oberösterreicher Alexander Aigner. Die Preise werden am 18. Juni 2022 im Rahmen des Austrian Computer Science Day 2022 (Universität Klagenfurt) verliehen.

Arbeit über Daten Löschung

Valentin Muhr schrieb seine hervorragende Arbeit „Data Deletion in Deep Learning Networks“ im Rahmen des Master-Programms Management, Communication and IT am renommierten Management Center Innsbruck (Betreuer: Dr. Pascal Schöttle). Valentin Muhr schloss 2021 den Master of Science in Engineering an der FH Kufstein Tirol - erneut mit Auszeichnung – ab.

Automatisierte Analyse kryptopgraphischer Funktionen

Alexander Aigner schloss die FH Oberösterreich/Campus Hagenberg im Master-Studiengang Sichere Informationssysteme Master of Science in Engineering mit der ausgezeichneten Arbeit „Klassifizierung kryptografischer Funktionen in Maschinencode mittels neuronaler Netzwerke“ (Betreuer: FH-Prof. DI Dr. Eckehard Hermann) ab. Aigner ist aktuell Cyber Security Architect sowie Privacy and Security Representative bei GE Healthcare und arbeitet an seinem Doktorat an der JKU Linz in Technische Wissenschaften.

Ausschreibung für OCG Förderpreis 2022 läuft

Die Ausschreibung für den OCG Förderpreis 2022 läuft noch bis 28. Februar. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Wir laden alle Studierenden mit einschlägigen Diplom- oder Masterarbeiten, die innerhalb des Zeitraums Oktober 2019 bis Dezember 2021, an einer österreichischen Universität oder Fachhochschule approbiert und mit einem Sehr gut beurteilt worden sind ein, ihre Arbeiten zur Begutachtung einzureichen.

