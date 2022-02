Gewerkschaft GPA-Steiner zum Equal Pay Day: Schluss mit Lippenbekenntnissen

Konkrete Handlungen der Politik erforderlich

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen Equal Pay Days fordert Sandra Steiner, Frauenvorsitzende der Gewerkschaft GPA, ein Ende der Lippenbekenntnisse: „Es ist unerträglich, dass die Regierung einmal im Jahr zum Equal Pay Day die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen entdeckt und das Thema dann wieder 365 Tage ruhen lässt.“ Die Gewerkschaft GPA fordert daher ein Paket an Maßnahmen von der Politik.

„Wenn jetzt Jubelrufe ertönen, dass der Equal Pay Day heuer ein paar Tage früher ist, dann sei gesagt: Aufgrund von Kurzarbeit haben viele Männer weniger verdient, was die Schere ein klein wenig geschlossen hat. Dadurch hat aber keine Frau mehr Geld zur Verfügung“, sagt Steiner.

Die Gewerkschafterin fordert: „Es braucht endlich transparente Einkommen in den Unternehmen, damit Frauen wissen, wenn sie ungerechtfertigterweise weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Es braucht deutlich mehr kostenlose Kinderbetreuung und Kinderbildung, damit Frauenkarrieren nicht mit der Mutterschaft enden. Es muss endlich die Familienarbeitszeit eingeführt werden, ein Modell, das Eltern bei der Aufteilung der Kindererziehung finanziell unterstützt. Und nicht zuletzt braucht es in jenen Frauenbranchen, die direkt vom Staat abhängig sind, ein dickes Finanzierungsplus. So muss etwa massiv mehr Geld in die Pflege und Betreuung fließen.“

